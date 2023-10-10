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≡ Больше 400 000 тенге собрали рудничане для женщины, которую оштрафовали за цветник возле дома
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47724
Больше 400 000 тенге собрали рудничане для женщины, которую оштрафовали за цветник возле дома
Отправлено: 10.10.23 - 17:55
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- Представители торгового дома вышли на меня, передали деньги, но пожелали сохранить анонимность, - сообщил Бекшин. - Мы также собрали 283 000 в виде частных пожертвований. Кто-то скидывал по 100 или 200 тенге, были и те, кто и 5000 не пожалел.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4905
Больше 400 000 тенге собрали рудничане для женщины, которую оштрафовали за цветник возле дома
Отправлено: 11.10.23 - 10:24
#15
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Цитата:
Карачун:
никакого материального поощрения


Принцип моральной и материальной заинтересованности - движущая сила общественно-политической жизни нашего гражданского общества.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14212
Re: Больше 400 000 тенге собрали рудничане для женщины, которую...
Отправлено: 11.10.23 - 15:57
#16
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Цитата:
Напомним, вернуть рудничанке сумму уплаченного штрафа независимо от итогов расследования пообещал главный государственный инспектор по использованию и охране земель РК Мурат Темиржанов.





Источник:


этого тоже надо наказать
с чего он самовольно решил вернуть штраф женщине?
он кто? прокурор? суд прошел? он уже сам по себе решил что его подчиненные нарушили закон? окей дождись суда над ними потом возмещай ущерб в порядке установленном законодательством

а тут что? один нарушил закон (хотя еще не понятно нарушил ли) а за ним второй хочет на статью попасть
раз такое дело пошло, их там вместе с инспектором гнать с работы надо
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tolikkustanay74
§ tolikkustanay74
(Пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
61
Re: Больше 400 000 тенге собрали рудничане для женщины, которую...
Отправлено: 11.10.23 - 21:12
#17
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поскольку инспектор, который выписал штраф, лицо публичное и при исполнении, следует опубликовать его портрет и фио. Народ желает знать "героя" в лицо. Интересно он сам как оценивает свое....., даже не знаю как назвать то, что сделал. За свои полвека я таких интеллектуалов ещё не встречал
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3063
Больше 400 000 тенге собрали рудничане для женщины, которую оштрафовали за цветник возле дома
Отправлено: 12.10.23 - 08:25
#18
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Цитата:
tolikkustanay74:
инспектор,

Да что вы все на инспектора накинулись? Нет у него такой власти чтобы переделать законы и если не хочет вылететь с работы ОБЯЗАН следовать букве Закона. Та же самая бдительная соседка. которая написала донос такую телегу на него накатает век будет отмываться и ни на какую госслужбу больше не попадет. А чиновникам у нас никто денег собирать не будет, даже если он пострадал за такое дело.
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