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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 740 из 741«1...738739740741»
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8643
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 22:48
#11086
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8643
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 22:49
#11087
Комментарий проходит проверку.
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8643
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 22:57
#11088
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31944
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 23:05
#11089
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Вообще, до сих пор не укладывается в голове.
Как, как можно выгораживать педофила, пусть и героя России не по званию, и обвинять в этом несовершеннолетних девчонок, которых собрались или уже изнасиловали?
Потому что сегодня международный день девочек и у тех, кто защищает педофилов, какая то внутренняя им месть?
Что же это?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31944
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 23:07
#11090
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Месть из далекого детва в школе, на Катьку активистку с соседней парты, которая тебе в ответ на твою любовь и преданность в записке, показала длинющий язык?
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8643
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 23:08
#11091
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31944
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 23:10
#11092
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Да, доказано, что педофилов оправдывают люди, у которых какая то душевная рана из за еще школьной любви.
Может она даже не язык показала, а высмеяла такого человека при одноклассниках..
Отсюда патологическая ненависть таких людей ко всем девчонкам малолеткам и они потому берут в жены себе бабушек.....
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8643
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 23:22
#11093
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8643
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 23:26
#11094
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8643
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 23:31
#11095
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8643
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 23:38
#11096
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19975
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 00:08
#11097
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Цитата:
111:
А ты смотрю свой родной язык как то сдал

Да, я не знаю украинского, вместо него мой родной язык русский и знаю второй язык - английский, хоть он мне и не родной. И у меня нет конституционного долга знать украинский. А у тебя есть конституционный долг выучить казахский, тебе прийдётся это признать. Или будешь прятаться за спину сам знаешь кого? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31944
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 00:15
#11098
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Цитата:
maxsaf:
Да, я не знаю украинского, вместо него мой родной язык русский

Ладно отмазываться.
Свое все родное я не продам в обмен на газировку какого нибудь толстосального янки, где бы я не жил, я бы гордился тем, что я кыпшак и знаю свой родной кыпшакский язык.
Долг мой, дать своему сыну любовь ко всему родному, родной степи, родному языку, своим родным наконец..
У тебя ничего этого нет, в общем может ли что то быть, если ты все сдал ради наполнения янками твоего холодильника?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19975
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 00:23
#11099
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Цитата:
111:
где бы я не жил, я бы гордился тем, что я кыпшак и знаю свой родной кыпшакский язык.

Ты забыл добавить "если бы знал его" :lol: :lol:
Знал бы, да "бы" мешает :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8643
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 00:29
#11100
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