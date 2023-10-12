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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
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Куратор темы: 111
Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8643
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 12.10.23 - 00:10
#1561
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Цитата:
111:
Вы же мне доказывали, что тут славян

---Никогда не доказывал этого . Вообще стараюсь национального вопроса не касаться .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31944
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 12.10.23 - 00:18
#1562
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Цитата:
Гога:
Никогда не доказывал этого . Вообще стараюсь национального вопроса не касаться .

Вы русские, кстати как правильно, россияне или русские?
Вы русские, самый прикольный народ в мире.
Вы как хамасовцы, по одному вы вроде так, ниче, все нормально.
Но как собираетесь в стаи, делаете и говорите как они..
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8643
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 12.10.23 - 00:26
#1563
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8643
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 12.10.23 - 00:42
#1564
Комментарий проходит проверку.
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8643
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 12.10.23 - 00:57
#1565
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