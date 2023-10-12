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Гога:

Никогда не доказывал этого . Вообще стараюсь национального вопроса не касаться .

Цитата:Вы русские, кстати как правильно, россияне или русские?Вы русские, самый прикольный народ в мире.Вы как хамасовцы, по одному вы вроде так, ниче, все нормально.Но как собираетесь в стаи, делаете и говорите как они..