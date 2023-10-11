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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 22:48
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Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 22:49
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Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 22:57
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Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 23:05
Вообще, до сих пор не укладывается в голове.
Как, как можно выгораживать педофила, пусть и героя России не по званию, и обвинять в этом несовершеннолетних девчонок, которых собрались или уже изнасиловали?
Потому что сегодня международный день девочек и у тех, кто защищает педофилов, какая то внутренняя им месть?
Что же это?
Как, как можно выгораживать педофила, пусть и героя России не по званию, и обвинять в этом несовершеннолетних девчонок, которых собрались или уже изнасиловали?
Потому что сегодня международный день девочек и у тех, кто защищает педофилов, какая то внутренняя им месть?
Что же это?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 23:07
Месть из далекого детва в школе, на Катьку активистку с соседней парты, которая тебе в ответ на твою любовь и преданность в записке, показала длинющий язык?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 23:08
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Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 23:10
Да, доказано, что педофилов оправдывают люди, у которых какая то душевная рана из за еще школьной любви.
Может она даже не язык показала, а высмеяла такого человека при одноклассниках..
Отсюда патологическая ненависть таких людей ко всем девчонкам малолеткам и они потому берут в жены себе бабушек.....
Может она даже не язык показала, а высмеяла такого человека при одноклассниках..
Отсюда патологическая ненависть таких людей ко всем девчонкам малолеткам и они потому берут в жены себе бабушек.....
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 23:22
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Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 23:26
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Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 23:31
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Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 23:38
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Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 00:08
Цитата:
Да, я не знаю украинского, вместо него мой родной язык русский и знаю второй язык - английский, хоть он мне и не родной. И у меня нет конституционного долга знать украинский. А у тебя есть конституционный долг выучить казахский, тебе прийдётся это признать. Или будешь прятаться за спину сам знаешь кого?
111:
А ты смотрю свой родной язык как то сдал
А ты смотрю свой родной язык как то сдал
Да, я не знаю украинского, вместо него мой родной язык русский и знаю второй язык - английский, хоть он мне и не родной. И у меня нет конституционного долга знать украинский. А у тебя есть конституционный долг выучить казахский, тебе прийдётся это признать. Или будешь прятаться за спину сам знаешь кого?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 00:15
Цитата:
Ладно отмазываться.
Свое все родное я не продам в обмен на газировку какого нибудь толстосального янки, где бы я не жил, я бы гордился тем, что я кыпшак и знаю свой родной кыпшакский язык.
Долг мой, дать своему сыну любовь ко всему родному, родной степи, родному языку, своим родным наконец..
У тебя ничего этого нет, в общем может ли что то быть, если ты все сдал ради наполнения янками твоего холодильника?
maxsaf:
Да, я не знаю украинского, вместо него мой родной язык русский
Да, я не знаю украинского, вместо него мой родной язык русский
Ладно отмазываться.
Свое все родное я не продам в обмен на газировку какого нибудь толстосального янки, где бы я не жил, я бы гордился тем, что я кыпшак и знаю свой родной кыпшакский язык.
Долг мой, дать своему сыну любовь ко всему родному, родной степи, родному языку, своим родным наконец..
У тебя ничего этого нет, в общем может ли что то быть, если ты все сдал ради наполнения янками твоего холодильника?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 00:23
Цитата:
Ты забыл добавить "если бы знал его"
Знал бы, да "бы" мешает
111:
где бы я не жил, я бы гордился тем, что я кыпшак и знаю свой родной кыпшакский язык.
где бы я не жил, я бы гордился тем, что я кыпшак и знаю свой родной кыпшакский язык.
Ты забыл добавить "если бы знал его"
Знал бы, да "бы" мешает
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 12.10.23 - 00:29
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