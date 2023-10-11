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Гарантия как два года истекла.

Цитата:У нас гарантия год, со дня продажи, там же печати ставят.А мне как рудничанину, еще и скидка 20 процентов.Лампа обошлась всего в 1800, тогда как набрал 25ки, они обошлись примерно в 900, с учетом скидки в 20 процентов.Посмотрим, сколько прогорит..