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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31944
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 11.10.23 - 23:42
#1546
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Кухарка что то там делает

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31944
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 11.10.23 - 23:43
#1547
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Переносим баллоны с землей и накрываем от проверяющих другие оставшиеся цветы

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31944
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 11.10.23 - 23:44
#1548
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Так вот окапываем

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31944
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 11.10.23 - 23:45
#1549
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Землю набираем совковой лоратой, да и нет штыковой оказывается..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31944
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 11.10.23 - 23:46
#1550
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Так вот кухарка работает

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31944
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 11.10.23 - 23:47
#1551
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Еще что то..

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Гога
* Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8636
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 11.10.23 - 23:48
#1552
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Цитата:
111:
Непонятен твой вопрос. Кто согласен, с чем?

----Что вам непонятно ? Люди , которые на фото - все согласны с тем , что их назвали настоящими местными казахами ? Вроде там и лица славянские наблюдаются, самое интересное - в большинстве ? Зачем снова национальную тему поднимаешь ?Кстати , первые слова Конституции --***Мы, народ Казахстана*** :lol:
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Гога
* Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8636
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 11.10.23 - 23:50
#1553
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Цитата:
111:
Женыс стоит на шухере, я на прощанье со цветами фотаю

---Хороший , добрый юмор ;-) Так бы всегда писал .
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Гога
* Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8636
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 11.10.23 - 23:52
#1554
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Цитата:
111:
Так вот кухарка работает

----Мог бы и сам поработать , а Жена бы фотала :lol: :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31944
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 11.10.23 - 23:59
#1555
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Цитата:
Гога:
Вроде там и лица славянские наблюдаются, самое интересное - в большинстве ?

Вы же мне доказывали, что тут славян, носителей русского больше не существует в Казахстане, остались одни "эти", не?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31944
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 12.10.23 - 00:00
#1556
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Сегодня купил такую вот лампочку, на ванну

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31944
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 12.10.23 - 00:03
#1557
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Вот, сейчас так накрутил, ну ниче так

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31944
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 12.10.23 - 00:04
#1558
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Хотя свет еще есть, и ночник, однако это наверно особенность деревянного потолка, впитывать много света..

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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2504
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 12.10.23 - 00:05
#1559
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Цитата:
111:
Сегодня купил такую вот лампочку, на ванну

Гарантия как два года истекла. ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31944
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 12.10.23 - 00:09
#1560
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Цитата:
Эл-починно:
Гарантия как два года истекла.

У нас гарантия год, со дня продажи, там же печати ставят.
А мне как рудничанину, еще и скидка 20 процентов.
Лампа обошлась всего в 1800, тогда как набрал 25ки, они обошлись примерно в 900, с учетом скидки в 20 процентов.
Посмотрим, сколько прогорит..
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