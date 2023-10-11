111: Это Евгений Осипов.Он задержан в Волгоградской области за изнасилование двух 16-летних девушек
------------**Впрочем, по некоторым данным, пострадавшие 16-летние девушки, не работают и не учатся, а ранее уже обращались в правоохранительные органы с заявлениями об изнасиловании и совершении с ними насильственных действий сексуального характера со стороны других мужчин.***----Подстава .
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил что в селе Гроза, в момент удара проходили похороны одного из высокопоставленных украинских националистов. Разумеется, в них участвовали множество его подельников неонацистов.Не случайно на снимках, опубликованных в соцсетях сразу после удара, почти все тела принадлежат мужчинам призывного возраста.ТА-СС
небензя сам себя за хвост укусил ударили по кафе думали что там одни военные будут а тут бац оказалось что большинством женщины и мужики из села на поминки пришли
по мнению россии все мужчины в Украине от 18 и до 60 лет это потенциальные нацисты т.к. они в призывном возрасте и их можно убивать
защитим русских в украине? русский мир? нет мочи всех а там разберемся кто нацист а кто нет вот российская логика сейчас
abaika95: Василий Небензя заявил что в селе Гроза, в момент удара проходили похороны одного из высокопоставленных украинских националистов. Разумеет
Для глупцов собственно говорит, а кто там еще остался? Ну и наши поуехавшие, которым теперь нечего терять, будут говорить все про плохой Казахстан и как им хорошо там живется и как плохой казахский язык. Войди в их положение..
Vit: Ну а так то не Россия придумала такие правила игры.
Эти правила конечно же давно придуманы, но Россия всегда пользовалась с удовольствием ими. Вспомним Батька взбрыкнул чего то, Роспотребнадзор сразу перекрыл все поставки молочки из Беларуси, аналогично было с вином из Грузии. Но всегда были не политические причины, а исключительно забота о здоровье граждан России.
Гога:[/b] не сдавшись врагу. Пора бы уже привыкнуть, но всегда коробит от этого словосочетания. А кто враг украинец или если с той стороны русский?. БЫВШИЕ братские народы, чёрт их подери. С каким удовольствием воюют, убивая друг друга. Вот так и вопрос :" Ты за кого за мусульман или за иудеев?", мусульмане тоже должны все быть братьями по вере, но с каким удовольствием всегда эти братья резали друг дружку. Поэтому я лучше просто понаблюдаю. Да и совсем разные мы, с русскими и украинцами у нас гораздо больше общего из за прошлой истории
Кстати, где доказательства, что у них не было девственности? Или чтобы оправдать педофила, надо о девчонках, русских, своих же, собрать хоть какую то грязь только ради того, чтобы защитить педофила, героя России не по званию? Это сегодня называется российским Патриотизмом?
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