Отправлено: - 19:01

111:

Ну и наши поуехавшие, которым теперь нечего терять, будут говорить все про плохой Казахстан и как им хорошо там живется и как плохой казахский язык.

Цитата:На курсы языковые ходишь? Или тоже кого-то вместо себя отправил?