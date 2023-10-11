НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ На какой все же свет автомобиль выехал на перекресток? - Видеозапись камеры наблюдения предоставила полиция Рудного
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47723
На какой все же свет автомобиль выехал на перекресток? - Видеозапись камеры наблюдения предоставила полиция Рудного
Отправлено: 11.10.23 - 20:56
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Напомним, 8 октября на перекрестке Ленина - Горького автомобиль сбил 12-летнего подростка. "НГ" тщательно изучила и замедлила предоставленное полицией видео. Судя по кадрам, автомобиль пересек стоп-линию в последние доли секунды зеленого сигнала.
Читать новость

s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3062
Re: На какой все же свет автомобиль выехал на перекресток? -...
Отправлено: 11.10.23 - 20:56
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Постоянно говорю, нельзя бегом бросаться на пешеходный переход. Причём так поступают не только дети. Пацану скорейшего выздоровления. Но даже если ты прав по правилам, помни всегда, машина из железа, а ты из костей и мяса
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31919
Re: На какой все же свет автомобиль выехал на перекресток? -...
Отправлено: 11.10.23 - 21:00
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
До 12-13ти лет у детей по моему глазомер скорости плохо работает.
Где то раньше нам это говорили..
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13366
Re: На какой все же свет автомобиль выехал на перекресток? -...
Отправлено: 11.10.23 - 21:22
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:

Да я тоже не перестаю своим говорить. Вернее младшему. Хоть и загорелся зелёный, ты всё равно оглянись.
А ситуация банальная, авто заехал на зелёный а выехал уже на красный с перекрёстка. А ребёнок не подумав побежал как увидел что зелёный загорелся. И не бросался он под авто как многие начали писать. Всем надо быть аккуратным и водителям и пешеходам.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31919
На какой все же свет автомобиль выехал на перекресток? - Видеозапись камеры наблюдения предоставила полиция Рудного
Отправлено: 11.10.23 - 21:36
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бывает, проскакиваешь, но да, на втором светофоре надо смотреть, люди могут уже пойти на зеленый, притормозить надо было, а не газ жать..
Профайл
Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2500
На какой все же свет автомобиль выехал на перекресток? - Видеозапись камеры наблюдения предоставила полиция Рудного
Отправлено: 11.10.23 - 22:17
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
До 12-13ти лет у детей по моему глазомер скорости плохо работает.

Разве что, до 2-3 лет, но не до 12-13-ти. В 12-13-ть дети уже стрелять умеют - некоторые.
ПС - А дети до 2-3 лет именно поэтому часто их окон и выпадают, потому что не могут оценить опасности и расстояния.

[Исправлено: Эл-починно, 11.10.2023 - 22:19]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31919
На какой все же свет автомобиль выехал на перекресток? - Видеозапись камеры наблюдения предоставила полиция Рудного
Отправлено: 11.10.23 - 22:32
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Разве что, до 2-3 лет, но не до 12-13-ти.

Тебя что, в начальных классах в школе не учили правилам?

Дело в том, что нейрофизиологическое созревание основных мозговых структур продолжается до 13 лет. Область мозга (чаще эта область левого полушария) «отвечающая» за ориентировку в пространстве, восприятие времени, формируется лишь к 11 – 12 годам, это выражается в том, что до 12–ти лет ребенку сложно определить с какой стороны исходит звук, лишь к 11-ти годам ребенок способен использовать периферическое (боковое) зрение, так как его внимание фокусируется на объекте. До 7-ми лет он неправильно определяет расстояние объектов, так как не знает настоящие их размеры и не представляет, как зрительно они меняются с увеличением расстояния. До 11 лет дети, да и некоторые взрослые, не могут определять реальную скорость машин. Даже


[Исправлено: 111, 11.10.2023 - 22:34]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Эл-починно

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS