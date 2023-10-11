Отправлено: - 22:32

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Разве что, до 2-3 лет, но не до 12-13-ти.

[Исправлено: 111, 11.10.2023 - 22:34]

Цитата:Тебя что, в начальных классах в школе не учили правилам?Дело в том, что нейрофизиологическое созревание основных мозговых структур продолжается до 13 лет. Область мозга (чаще эта область левого полушария) «отвечающая» за ориентировку в пространстве, восприятие времени, формируется лишь к 11 – 12 годам, это выражается в том, что до 12–ти лет ребенку сложно определить с какой стороны исходит звук, лишь к 11-ти годам ребенок способен использовать периферическое (боковое) зрение, так как его внимание фокусируется на объекте. До 7-ми лет он неправильно определяет расстояние объектов, так как не знает настоящие их размеры и не представляет, как зрительно они меняются с увеличением расстояния. До 11 лет дети, да и некоторые взрослые, не могут определять реальную скорость машин. Даже