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≡ На какой все же свет автомобиль выехал на перекресток? - Видеозапись камеры наблюдения предоставила полиция Рудного
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47723
На какой все же свет автомобиль выехал на перекресток? - Видеозапись камеры наблюдения предоставила полиция Рудного
Отправлено: 11.10.23 - 20:56
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Напомним, 8 октября на перекрестке Ленина - Горького автомобиль сбил 12-летнего подростка. "НГ" тщательно изучила и замедлила предоставленное полицией видео. Судя по кадрам, автомобиль пересек стоп-линию в последние доли секунды зеленого сигнала.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3062
Re: На какой все же свет автомобиль выехал на перекресток? -...
Отправлено: 11.10.23 - 20:56
#1
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Постоянно говорю, нельзя бегом бросаться на пешеходный переход. Причём так поступают не только дети. Пацану скорейшего выздоровления. Но даже если ты прав по правилам, помни всегда, машина из железа, а ты из костей и мяса
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31916
Re: На какой все же свет автомобиль выехал на перекресток? -...
Отправлено: 11.10.23 - 21:00
#2
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До 12-13ти лет у детей по моему глазомер скорости плохо работает.
Где то раньше нам это говорили..
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