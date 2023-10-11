Re: На какой все же свет автомобиль выехал на перекресток? -...

Отправлено: - 20:56

Постоянно говорю, нельзя бегом бросаться на пешеходный переход. Причём так поступают не только дети. Пацану скорейшего выздоровления. Но даже если ты прав по правилам, помни всегда, машина из железа, а ты из костей и мяса