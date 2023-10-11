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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8623
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 16:38
#11071
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8623
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 17:27
#11072
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Цитата:
111:
Это Евгений Осипов.Он задержан в Волгоградской области за изнасилование двух 16-летних девушек
------------**Впрочем, по некоторым данным, пострадавшие 16-летние девушки, не работают и не учатся, а ранее уже обращались в правоохранительные органы с заявлениями об изнасиловании и совершении с ними насильственных действий сексуального характера со стороны других мужчин.***----Подстава .
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31916
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 17:50
#11073
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Цитата:
Vit:
А кого там болоте папичатали не кто не знает. Как в прочем вся инфа оттуда это сплошное болото.

Как кого?
О нем российские журналисты пишут..

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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14212
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 17:53
#11074
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Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил что в селе Гроза, в момент удара проходили похороны одного из высокопоставленных украинских националистов. Разумеется, в них участвовали множество его подельников неонацистов.Не случайно на снимках, опубликованных в соцсетях сразу после удара, почти все тела принадлежат мужчинам призывного возраста.ТА-СС

небензя сам себя за хвост укусил
ударили по кафе думали что там одни военные будут
а тут бац оказалось что большинством женщины и мужики из села на поминки пришли

по мнению россии все мужчины в Украине от 18 и до 60 лет это потенциальные нацисты т.к. они в призывном возрасте и их можно убивать

защитим русских в украине? русский мир? нет
мочи всех а там разберемся кто нацист а кто нет
вот российская логика сейчас
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31916
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 17:53
#11075
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Речь идет об именно этом герое России не по званию.
Не надо врать..



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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31916
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 17:59
#11076
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Цитата:
abaika95:
Василий Небензя заявил что в селе Гроза, в момент удара проходили похороны одного из высокопоставленных украинских националистов. Разумеет

Для глупцов собственно говорит, а кто там еще остался?
Ну и наши поуехавшие, которым теперь нечего терять, будут говорить все про плохой Казахстан и как им хорошо там живется и как плохой казахский язык.
Войди в их положение..

[Исправлено: Gljuk, 11.10.2023 - 18:32]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19971
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 19:01
#11077
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Цитата:
111:
Ну и наши поуехавшие, которым теперь нечего терять, будут говорить все про плохой Казахстан и как им хорошо там живется и как плохой казахский язык.

На курсы языковые ходишь? Или тоже кого-то вместо себя отправил? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19971
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 19:02
#11078
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Цитата:
Гога:
----Боюсь даже сказать кого

Не надо, пусть сам скажет :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3062
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 19:23
#11079
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Цитата:
Vit:
Ну а так то не Россия придумала такие правила игры.

Эти правила конечно же давно придуманы, но Россия всегда пользовалась с удовольствием ими. Вспомним Батька взбрыкнул чего то, Роспотребнадзор сразу перекрыл все поставки молочки из Беларуси, аналогично было с вином из Грузии. Но всегда были не политические причины, а исключительно забота о здоровье граждан России.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3062
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 19:44
#11080
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Гога:[/b]
не сдавшись врагу.
Пора бы уже привыкнуть, но всегда коробит от этого словосочетания. А кто враг украинец или если с той стороны русский?. БЫВШИЕ братские народы, чёрт их подери. С каким удовольствием воюют, убивая друг друга.
Вот так и вопрос :" Ты за кого за мусульман или за иудеев?", мусульмане тоже должны все быть братьями по вере, но с каким удовольствием всегда эти братья резали друг дружку. Поэтому я лучше просто понаблюдаю. Да и совсем разные мы, с русскими и украинцами у нас гораздо больше общего из за прошлой истории
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31916
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 20:47
#11081
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Цитата:
Гога:
Впрочем, по некоторым данным, пострадавшие 16-летние девушки,

Хм..
То есть патриоты России, как ты, оправдывают педофила, кто насиловал девушек, потому что у них нет девственной плевы и потому те сами виноваты?
О, ну понимаешь, круто!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31916
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 20:49
#11082
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Кстати, где доказательства, что у них не было девственности?
Или чтобы оправдать педофила, надо о девчонках, русских, своих же, собрать хоть какую то грязь только ради того, чтобы защитить педофила, героя России не по званию?
Это сегодня называется российским Патриотизмом?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31916
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 20:51
#11083
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Что то у наших z-патриотов планка вообще опустилась ниже некуда.
Начали заниматься тем, что оправдывать педофилов..
Как?
Как это вообще, как вообще можно думать об этом?
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