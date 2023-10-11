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≡ Лед тронулся, господа? Костанайскую арену за 4,2 млрд тенге передадут в управление государства
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47723
Лед тронулся, господа? Костанайскую арену за 4,2 млрд тенге передадут в управление государства
Отправлено: 11.10.23 - 20:03
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Спортивный объект в новом микрорайоне Костаная должны передать в ведение государства до 25 октября. Такое решение принял 11 октября специализированный межрайонный экономический суд Астаны.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
380
Re: Лед тронулся, господа? Костанайскую арену за 4,2 млрд тенге...
Отправлено: 11.10.23 - 20:03
#1
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Лёд зальют, тогда когда дети научатся ездить на коньках.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19971
Re: Лед тронулся, господа? Костанайскую арену за 4,2 млрд тенге...
Отправлено: 11.10.23 - 20:06
#2
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Цитата:
Чиновники отвечают: словацкий партнер «не очень компетентен в вопросах организации такой работы».

Ну теперь проблем с компетенцией быть не должно: под гос управлением в руках чиновников все работает как часики ;-)

Главное, что дело сдвинулось с мертвой точки и дети смогут кататься :-)
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