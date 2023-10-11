Отправлено: - 20:06

Чиновники отвечают: словацкий партнер «не очень компетентен в вопросах организации такой работы».

Цитата:Ну теперь проблем с компетенцией быть не должно: под гос управлением в руках чиновников все работает как часикиГлавное, что дело сдвинулось с мертвой точки и дети смогут кататься