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≡ "Старый Казахстан все высосал" - депутат Толыкбаев о старых поездах
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47721
"Старый Казахстан все высосал" - депутат Толыкбаев о старых поездах
Отправлено: 11.10.23 - 14:40
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Депутат Мажилиса Максат Толыкбаев поинтересовался, когда в железнодорожной сфере наступит порядок. По словам депутата, вагоны с тараканами давно ждут обновления, а опоздание рейсов стало нормой.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13364
"Старый Казахстан все высосал" - депутат Толыкбаев о старых поездах
Отправлено: 11.10.23 - 14:40
#1
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Я знаю как решить проблему. Нужно поднять цены на билеты в два раза и тогда мы/вы купите новые вагоны без тараканов. Идея не новая. Все сферы услуг так решают проблемы. Коммунальщики, электрики, газовики.

[Исправлено: Vit, 11.10.2023 - 13:42]
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
379
"Старый Казахстан все высосал" - депутат Толыкбаев о старых поездах
Отправлено: 11.10.23 - 15:41
#2
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Ехал как-то с Астаны на поезде Караганда-Брест, лет 10 назад, вагоны полностью беларуские. Новые, чистые, ухоженные, светлые с биотуалетами. У проводника свой магазин: бутерброды, холодные и горячие напитки, разные сладости, плюс пиво. Ляпота.

[Исправлено: Ильяс, 11.10.2023 - 15:42]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6366
Re: "Старый Казахстан все высосал" - депутат Толыкбаев...
Отправлено: 11.10.23 - 18:45
#3
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Разумеется, любой чиновник размышляет, что со всего этого достанется ему лично. Ну если проект бесперспективный до безобразия, он и пальцем не пошевелит. Моя подруга была переводчицей когда турки припёрлись с предложением построить ТЭЦ в славном городе Кокшетау, из акимата ответили, пусть авансом занесут пятьдесят баксов Акиму, иначе разговора не будет. Те развернулись и ушли.
Для справки:пятьдесят баксов нашими двадцать два ляма
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