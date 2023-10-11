Re: "Старый Казахстан все высосал" - депутат Толыкбаев...

Отправлено: - 18:45

Разумеется, любой чиновник размышляет, что со всего этого достанется ему лично. Ну если проект бесперспективный до безобразия, он и пальцем не пошевелит. Моя подруга была переводчицей когда турки припёрлись с предложением построить ТЭЦ в славном городе Кокшетау, из акимата ответили, пусть авансом занесут пятьдесят баксов Акиму, иначе разговора не будет. Те развернулись и ушли.

Для справки:пятьдесят баксов нашими двадцать два ляма