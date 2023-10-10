Отправлено: - 18:18

Odin_iz_Teh:

встречка там не ушла на обочину, она просто двинулась правее, и это вполне нормальное явление, скажем так даже адекватное, когда видят что не успевают завершить обгон, сам так делаю, иногда и сбрасываю скорость,

Odin_iz_Teh:

И встречка там не ушла на обочину, она просто двинулась правее

Цитата:Делать самому, это может и хорошо, но думать, что так сделает не совсем опытный водятел, это преступление.Это полнейший беспредел.А давайте выходя на встречку везде и по всякому, думать, что те водятелы, на которых ты несешься увернутся или как то там, как ты сказалЦитата:Это как собственно?