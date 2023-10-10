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≡ Неадекватный водитель на Федоровский трассе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47721
Неадекватный водитель на Федоровский трассе
Отправлено: 10.10.23 - 11:06
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Еду, значит, как говорится, никого не трогаю. 8-) Догоняю зерновоз недалеко от поворота на Майкуль по Федоровской трассе, ну и в общем двигаюсь за ним, в ожидании момента, чтобы обогнать (то сплошная, то встречака идёт). В зеркало вижу, что нагоняет белый Рено Логан
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31910
Re: Неадекватный водитель на Федоровский трассе
Отправлено: 11.10.23 - 18:18
#15
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Цитата:
Odin_iz_Teh:
встречка там не ушла на обочину, она просто двинулась правее, и это вполне нормальное явление, скажем так даже адекватное, когда видят что не успевают завершить обгон, сам так делаю, иногда и сбрасываю скорость,

Делать самому, это может и хорошо, но думать, что так сделает не совсем опытный водятел, это преступление.
Это полнейший беспредел.
А давайте выходя на встречку везде и по всякому, думать, что те водятелы, на которых ты несешься увернутся или как то там, как ты сказал
Цитата:
Odin_iz_Teh:
И встречка там не ушла на обочину, она просто двинулась правее

Это как собственно?
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
129
Re: Неадекватный водитель на Федоровский трассе
Отправлено: 11.10.23 - 18:39
#16
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Не по видео, а как? Вы водитель зерновоза или Рено, или там за Рено вроде была Ауди 100 синего цвета? Или может водитель встречки который сориентировался? Вы перечитайте ещё раз что я написал(вообще и везде), почему тормозить было поздно, а не выдергивать слова из контекста. А так у каждого свое мнение, свое видение ситуации. Доказывать кому то свое я не намерен. И следуя Вашей логике, а если бы за рулём машины автора была бы девушка… и с перепугу ... , то учитель по любому молодец красавчик.
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