Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Неадекватный водитель на Федоровский трассе
Неадекватный водитель на Федоровский трассе
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47721
Неадекватный водитель на Федоровский трассе
Отправлено: 10.10.23 - 11:06
Еду, значит, как говорится, никого не трогаю. Догоняю зерновоз недалеко от поворота на Майкуль по Федоровской трассе, ну и в общем двигаюсь за ним, в ожидании момента, чтобы обогнать (то сплошная, то встречака идёт). В зеркало вижу, что нагоняет белый Рено Логан
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6366
Re: Неадекватный водитель на Федоровский трассе
Отправлено: 10.10.23 - 11:06
Хорошо что у меня не скоростное авто, на своей старушке я до конечной бы тащился за зерновозом, как говорится - тише едешь....
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 03.12.18
- Сообщений:
- 88
Re: Неадекватный водитель на Федоровский трассе
Отправлено: 10.10.23 - 11:26
У мужика этого БЫДЛО видели походка как у братка из 90х. Видно походу в заднем месте детство играет повзрослев а ума так и не набрался детина здоровый.Мне интересно а полиция в курсе об этом инциденте чтоб его наказали это быдло.А так вот на что это было похоже.https://www.youtube.com/watch?v=uu7Rzn2e1Iw
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1058
Re: Неадекватный водитель на Федоровский трассе
Отправлено: 10.10.23 - 12:24
Автору не мешало бы пользоваться программами по обрезанию роликов. Вполне себе бесплатные есть в тырнете. Зачем было всё выкладывать?..
Неадекватный водитель на Федоровский трассе
Отправлено: 10.10.23 - 12:27
Автор тоже рискованно обогнал. Встречку на обочину подвинул. И скорей всего зерновоза подрезал.
[Исправлено: Vit, 10.10.2023 - 11:28]
[Исправлено: Vit, 10.10.2023 - 11:28]
Re: Неадекватный водитель на Федоровский трассе
Отправлено: 10.10.23 - 12:31
Вы оба " Молодцы" Но рено конечно заработал бан( лишение).
Re: Неадекватный водитель на Федоровский трассе
Отправлено: 10.10.23 - 12:32
Да сначала хотел обрезать , но есть же и те, кому "а что было до этого". Хотя тут что бы не было, на трассе так себя вести нельзя - скорость не та. И если б вышел с машины, его б Рено прокатилось бы в меня, так как у него походу все кипело настолько, что даже на ручник машину не поставил.
Re: Неадекватный водитель на Федоровский трассе
Отправлено: 10.10.23 - 12:45
А че без звука?
Ну мне показалось, автор резанул его немного, надо было аварийку включить, извиниться
Ну мне показалось, автор резанул его немного, надо было аварийку включить, извиниться
Неадекватный водитель на Федоровский трассе
Отправлено: 10.10.23 - 12:50
Надо было регистратор повернуть в его сторону, на днях меня бабы на Прадо черном начали резать, не хотели сперва мне дать маневр завершить, потом гонка по Назарбаева, моя начала их снимать, сразу отстали, потом догнали и прям на светофоре поговорили, они типа чо снимаешь, хотел было выложить, но после разговора легче и им и мне стало.
Бабы вероятно какие то чиновники в Береке ауле, судьи что ли..
Сказал им ладно, не буду выкладывать видео..
Бабы вероятно какие то чиновники в Береке ауле, судьи что ли..
Сказал им ладно, не буду выкладывать видео..
Re: Неадекватный водитель на Федоровский трассе
Отправлено: 10.10.23 - 12:51
А так весёлый видосик. Такой " Браток" Из 90 х и тачка битая в взад и не раз по ходу) улыбнуло.
Неадекватный водитель на Федоровский трассе
Отправлено: 10.10.23 - 14:35
Резанул я его если только в плане того что, не дал выскочить впереди себя, типа он якобы позади меня с левым поворотником ехал, но это из разряда "я же поворотник включил". А так то там встречная красная фура прошла и сразу после нее я пошел на обгон, и я его никак не мог подрезать, так как если бы он шел по встречке на обгон, его бы эта фура и снесла.
[Исправлено: Odin_iz_Teh, 10.10.2023 - 14:36]
[Исправлено: Odin_iz_Teh, 10.10.2023 - 14:36]
(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1831
Re: Неадекватный водитель на Федоровский трассе
Отправлено: 10.10.23 - 20:35
Цитата:
У автора маневр намного опаснее, чем у его оппонента.
Vit:
У автора маневр намного опаснее, чем у его оппонента.
T
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 302
Re: Неадекватный водитель на Федоровский трассе
Отправлено: 10.10.23 - 23:14
Я бы его самого в кувет выдавил! дофига учителей развелось, а мозгов нет! За такие выходки можно и под статью угодить! И не хило! Читай учитель и думай, если есть ЧЕМ!
Re: Неадекватный водитель на Федоровский трассе
Отправлено: 11.10.23 - 17:53
Хотел бы ещё пояснить, тем кто пишет что обгон у меня был, так сказать не безопасный. Жаль конечно что сзади камеры у меня нет, да и в принципе обгон получился рисковый на видео. Но просто оценивать по видео, то что близко разошелся со встречной и типа подрезал зерновоз. На момент начала обгона, после того как прошла фура, встречки не было, верней там есть небольшой подъем вдалеке(на видео его не видно), но разметка там прирывестая и знаков запрещающих обгон нет. Так вот встречка показалась из за этого подъёма, когда я уже пошел на обгон(тормозить было не вариант, так как сзади почти одновременно выскочил Рено), поэтому тапка в пол и завершать маневр. И встречка там не ушла на обочину, она просто двинулась правее, и это вполне нормальное явление, скажем так даже адекватное, когда видят что не успевают завершить обгон, сам так делаю, иногда и сбрасываю скорость, а зерновозу тому вообще пофиг, я после перестроения не тормозил перед его мордой, о каком подрезал идёт речь не пойму, его 60км/ч и мои около 100 на завершении обгона. Автор ролика 10000км в месяц по трассам наматывает, всякого повидал, и где притормозить или наоборот притопить уж точно знает. 2 альтернативных варианта - затормозил, Рено бы точно догнал в зад, автор ушел либо под зерновоз либо встречный кювет.и второй пропустил бы учителя, тут ещё тогда 2 варианта это учитель бы обогнал, или учитель бы затупил увидев встречку и начал бы щемиться назад, тут возможно я б его догнал в его и так помятый зад.
Неадекватный водитель на Федоровский трассе
Отправлено: 11.10.23 - 18:15
Цитата:
Нет, не по видео.
Все выглядит очень ужасным и необдуманным.
На своих полтора литра объема ты не смог достаточно хорошо подстроиться и обогнать камаз с прицепом.
Ты начал разгон из под камаза почти впритык, когда надо было на скоростях в таком случае, если у тебя слабый мотор.
Если бы тот Прадо не соориентировался, либо сидел молодой, либо девушка какая, то всех унесло бы всмятку.
[Исправлено: 111, 11.10.2023 - 18:20]
Odin_iz_Teh:
да и в принципе обгон получился рисковый на видео. Н
да и в принципе обгон получился рисковый на видео. Н
Нет, не по видео.
Все выглядит очень ужасным и необдуманным.
На своих полтора литра объема ты не смог достаточно хорошо подстроиться и обогнать камаз с прицепом.
Ты начал разгон из под камаза почти впритык, когда надо было на скоростях в таком случае, если у тебя слабый мотор.
Если бы тот Прадо не соориентировался, либо сидел молодой, либо девушка какая, то всех унесло бы всмятку.
[Исправлено: 111, 11.10.2023 - 18:20]
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 87, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 87
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать