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≡ Неадекватный водитель на Федоровский трассе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47721
Неадекватный водитель на Федоровский трассе
Отправлено: 10.10.23 - 11:06
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Еду, значит, как говорится, никого не трогаю. 8-) Догоняю зерновоз недалеко от поворота на Майкуль по Федоровской трассе, ну и в общем двигаюсь за ним, в ожидании момента, чтобы обогнать (то сплошная, то встречака идёт). В зеркало вижу, что нагоняет белый Рено Логан
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6366
Re: Неадекватный водитель на Федоровский трассе
Отправлено: 10.10.23 - 11:06
#1
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Хорошо что у меня не скоростное авто, на своей старушке я до конечной бы тащился за зерновозом, как говорится - тише едешь....
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Fasd
§ Fasd
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.18
Сообщений:
88
Re: Неадекватный водитель на Федоровский трассе
Отправлено: 10.10.23 - 11:26
#2
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У мужика этого БЫДЛО видели походка как у братка из 90х. Видно походу в заднем месте детство играет повзрослев а ума так и не набрался детина здоровый.Мне интересно а полиция в курсе об этом инциденте чтоб его наказали это быдло.А так вот на что это было похоже.https://www.youtube.com/watch?v=uu7Rzn2e1Iw
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1058
Re: Неадекватный водитель на Федоровский трассе
Отправлено: 10.10.23 - 12:24
#3
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Автору не мешало бы пользоваться программами по обрезанию роликов. Вполне себе бесплатные есть в тырнете. Зачем было всё выкладывать?..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13364
Неадекватный водитель на Федоровский трассе
Отправлено: 10.10.23 - 12:27
#4
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Автор тоже рискованно обогнал. Встречку на обочину подвинул. И скорей всего зерновоза подрезал.

[Исправлено: Vit, 10.10.2023 - 11:28]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13364
Re: Неадекватный водитель на Федоровский трассе
Отправлено: 10.10.23 - 12:31
#5
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Вы оба " Молодцы" Но рено конечно заработал бан( лишение).
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
129
Re: Неадекватный водитель на Федоровский трассе
Отправлено: 10.10.23 - 12:32
#6
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Да сначала хотел обрезать , но есть же и те, кому "а что было до этого". Хотя тут что бы не было, на трассе так себя вести нельзя - скорость не та. И если б вышел с машины, его б Рено прокатилось бы в меня, так как у него походу все кипело настолько, что даже на ручник машину не поставил.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31910
Re: Неадекватный водитель на Федоровский трассе
Отправлено: 10.10.23 - 12:45
#7
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А че без звука?
Ну мне показалось, автор резанул его немного, надо было аварийку включить, извиниться
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31910
Неадекватный водитель на Федоровский трассе
Отправлено: 10.10.23 - 12:50
#8
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Надо было регистратор повернуть в его сторону, на днях меня бабы на Прадо черном начали резать, не хотели сперва мне дать маневр завершить, потом гонка по Назарбаева, моя начала их снимать, сразу отстали, потом догнали и прям на светофоре поговорили, они типа чо снимаешь, хотел было выложить, но после разговора легче и им и мне стало.
Бабы вероятно какие то чиновники в Береке ауле, судьи что ли..
Сказал им ладно, не буду выкладывать видео..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13364
Re: Неадекватный водитель на Федоровский трассе
Отправлено: 10.10.23 - 12:51
#9
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А так весёлый видосик. Такой " Браток" Из 90 х и тачка битая в взад и не раз по ходу) улыбнуло.
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
129
Неадекватный водитель на Федоровский трассе
Отправлено: 10.10.23 - 14:35
#10
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Резанул я его если только в плане того что, не дал выскочить впереди себя, типа он якобы позади меня с левым поворотником ехал, но это из разряда "я же поворотник включил". А так то там встречная красная фура прошла и сразу после нее я пошел на обгон, и я его никак не мог подрезать, так как если бы он шел по встречке на обгон, его бы эта фура и снесла.

[Исправлено: Odin_iz_Teh, 10.10.2023 - 14:36]
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КГСПС
§ КГСПС
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1831
Re: Неадекватный водитель на Федоровский трассе
Отправлено: 10.10.23 - 20:35
#11
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Цитата:
Vit:

У автора маневр намного опаснее, чем у его оппонента.
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
302
Re: Неадекватный водитель на Федоровский трассе
Отправлено: 10.10.23 - 23:14
#12
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Я бы его самого в кувет выдавил! дофига учителей развелось, а мозгов нет! За такие выходки можно и под статью угодить! И не хило! Читай учитель и думай, если есть ЧЕМ!
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Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
129
Re: Неадекватный водитель на Федоровский трассе
Отправлено: 11.10.23 - 17:53
#13
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Хотел бы ещё пояснить, тем кто пишет что обгон у меня был, так сказать не безопасный. Жаль конечно что сзади камеры у меня нет, да и в принципе обгон получился рисковый на видео. Но просто оценивать по видео, то что близко разошелся со встречной и типа подрезал зерновоз. На момент начала обгона, после того как прошла фура, встречки не было, верней там есть небольшой подъем вдалеке(на видео его не видно), но разметка там прирывестая и знаков запрещающих обгон нет. Так вот встречка показалась из за этого подъёма, когда я уже пошел на обгон(тормозить было не вариант, так как сзади почти одновременно выскочил Рено), поэтому тапка в пол и завершать маневр. И встречка там не ушла на обочину, она просто двинулась правее, и это вполне нормальное явление, скажем так даже адекватное, когда видят что не успевают завершить обгон, сам так делаю, иногда и сбрасываю скорость, а зерновозу тому вообще пофиг, я после перестроения не тормозил перед его мордой, о каком подрезал идёт речь не пойму, его 60км/ч и мои около 100 на завершении обгона. Автор ролика 10000км в месяц по трассам наматывает, всякого повидал, и где притормозить или наоборот притопить уж точно знает. 2 альтернативных варианта - затормозил, Рено бы точно догнал в зад, автор ушел либо под зерновоз либо встречный кювет.и второй пропустил бы учителя, тут ещё тогда 2 варианта это учитель бы обогнал, или учитель бы затупил увидев встречку и начал бы щемиться назад, тут возможно я б его догнал в его и так помятый зад.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31910
Неадекватный водитель на Федоровский трассе
Отправлено: 11.10.23 - 18:15
#14
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Цитата:
Odin_iz_Teh:
да и в принципе обгон получился рисковый на видео. Н

Нет, не по видео.
Все выглядит очень ужасным и необдуманным.
На своих полтора литра объема ты не смог достаточно хорошо подстроиться и обогнать камаз с прицепом.
Ты начал разгон из под камаза почти впритык, когда надо было на скоростях в таком случае, если у тебя слабый мотор.
Если бы тот Прадо не соориентировался, либо сидел молодой, либо девушка какая, то всех унесло бы всмятку.

[Исправлено: 111, 11.10.2023 - 18:20]
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