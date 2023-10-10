Re: Неадекватный водитель на Федоровский трассе

Отправлено: - 17:53

Хотел бы ещё пояснить, тем кто пишет что обгон у меня был, так сказать не безопасный. Жаль конечно что сзади камеры у меня нет, да и в принципе обгон получился рисковый на видео. Но просто оценивать по видео, то что близко разошелся со встречной и типа подрезал зерновоз. На момент начала обгона, после того как прошла фура, встречки не было, верней там есть небольшой подъем вдалеке(на видео его не видно), но разметка там прирывестая и знаков запрещающих обгон нет. Так вот встречка показалась из за этого подъёма, когда я уже пошел на обгон(тормозить было не вариант, так как сзади почти одновременно выскочил Рено), поэтому тапка в пол и завершать маневр. И встречка там не ушла на обочину, она просто двинулась правее, и это вполне нормальное явление, скажем так даже адекватное, когда видят что не успевают завершить обгон, сам так делаю, иногда и сбрасываю скорость, а зерновозу тому вообще пофиг, я после перестроения не тормозил перед его мордой, о каком подрезал идёт речь не пойму, его 60км/ч и мои около 100 на завершении обгона. Автор ролика 10000км в месяц по трассам наматывает, всякого повидал, и где притормозить или наоборот притопить уж точно знает. 2 альтернативных варианта - затормозил, Рено бы точно догнал в зад, автор ушел либо под зерновоз либо встречный кювет.и второй пропустил бы учителя, тут ещё тогда 2 варианта это учитель бы обогнал, или учитель бы затупил увидев встречку и начал бы щемиться назад, тут возможно я б его догнал в его и так помятый зад.