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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
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Куратор темы: 111
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4901
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 10.10.23 - 19:53
#1531
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Цитата:
111:
Такое вот фото


Поддержу вас, лозунгом моей испанской молодости: "...Но, пассаран.." или словами Доллорес Ибаррури: "...лучше умереть стоя, чем жить на коленях..."
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31905
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 10.10.23 - 20:01
#1532
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Пока ждали, рабочие моменты


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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31905
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 10.10.23 - 20:02
#1533
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Цитата:
ACROS:
Поддержу вас, лозунгом моей испанской молодости: "...Но, пассаран.." или словами Доллорес Ибаррури: "...лучше умереть стоя, чем жить на коленях..."

Спасибо большущее!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31905
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 10.10.23 - 20:13
#1534
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Ну а теперь снова обучение узбекскому плову.
Нут не нашли, но изюм в холодильнике завалялся, и зиру наконец то нашли..

[Исправлено: 111, 10.10.2023 - 20:14]
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8623
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 11.10.23 - 00:18
#1535
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Цитата:
111:
фото настоящих местных казахов..

---Может все же ***казахстанцев***?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31905
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 11.10.23 - 05:11
#1536
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Цитата:
Гога:
Может все же ***казахстанцев***?

У вас говорят русский мир или российский мир?
Мы русские и с нами Бог или мы россияне и с нами Боги?
Ну и тд..
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8623
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 11.10.23 - 17:06
#1537
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Цитата:
111:
Ну и тд..

---Ну а те , кто на фото , согласны , что они **настоящих местных казахов**?
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Страница 103 из 103«1...101102103
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