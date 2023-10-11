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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3059
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 13:54
#11056
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Классный такой ассиметричный ответ. Армения присоединилась к Римскому статуту, Россия сразу нашла несоответствия стандартам в армянском коньяке. Не дотягивает армянский коньяк до российских стандартов. Но обе стороны бодренько заявили , что политической подоплёки в этом нет.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13364
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 14:50
#11057
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Цитата:
saba:
Будем наш казахстанский коньячек им поставлять. Пока между собой будут разбиратся, наш бизнес будет развивается. Наверно
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13364
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 14:54
#11058
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Цитата:
saba:
Ну а так то не Россия придумала такие правила игры. Даже друг Зеленского Дуда запретил пшеницу провозить через Польшу. Запретил своему самому лучшему другу.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19966
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 14:59
#11059
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Цитата:
saba:
Но потом обязательно смайлик.

Ну так весело же ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31905
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 15:15
#11060
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Что то напомнило..

⚡️Просто.Прочтите.Это.Семья мобилизованного Михаила Смирнова, погибшего в Украине, согласилась похоронить тело другого человека, которого им прислали вместо их родственника.
Местные власти настояли на том, чтобы тело похоронили.Причём именно под табличкой "Михаил Смирнов".
И тогда можно делить "гробовые".И родственники согласились.
Потому что экспертизы - это долго, а им нужно поскорее получить выплаты и поделить наследство.
Просто из-за денег и из-за желания беспроблемно жить "вне политики" люди легко перестают быть людьми.
Они радуются парте имени своего убитого сына.Они благодарят власть за мешок пельменей, полученный за убитого мужа.Они хоронят невесть кого и ставят на могилу табличку с именем родственника.
И радостно идут покупать белую "Ладу".Это не люди.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31905
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 15:25
#11061
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⚡️Герои современной РоссииЭто Евгений Осипов.Он задержан в Волгоградской области за изнасилование двух 16-летних девушек.Вернулся из Украины, где "защищал Россию от нацизма".И изнасиловал девчонок.Осипову всего 29 лет, но он уже добился многого.Он уже был осуждён за:- угон- кражу- вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность- грабёж- угрозу убийством- изнасилованиеТо есть в его жизни были только две вещи: преступления и зоны.Ничего больше.Путинский режим освободил его, дал денег, дал оружие и отправил убивать людей в другую страну.Путинская пропаганда восхваляет таких, как он.Такие, как он, и есть "русский мир".


[Исправлено: Тимур Гафуров, 11.10.2023 - 16:45]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31905
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 15:27
#11062
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Странно, а почему российские Герои, патриоты России и Путина, одеваются в Адидас?
Это же вроде как форма нацистов?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13364
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 15:33
#11063
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Цитата:
111:

Ну болото есть болото. Герой России Евгений Осипов это лётчик который погиб в Украине. В 2022 г. А кого там болоте папичатали не кто не знает. Как в прочем вся инфа оттуда это сплошное болото.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13364
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 15:34
#11064
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Цитата:
111:

И это я просто в первый раз туда пальцем ткнул и сразу попал на дезу. Дальше даже и читать не буду. И так понятно.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19966
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 15:38
#11065
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Цитата:
saba:
В последнее время все заварушки без Вас не обходились, были можно сказать одним из главных лиц. А про то, что надо радоваться мирной жизни вообще умилило. Так же обычно:" А где, где тут драка? Ну я сейчас вам покажу", и понеслась.

Ну вот щас, к примеру. Было тихо, и инфлюенсер притащил опять сюда свое болото, получит за это "волшебный пендель" - и понеслась по новой :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19966
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 15:40
#11066
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Цитата:
111:
Странно, а почему российские Герои, патриоты России и Путина, одеваются в Адидас?

Ты Путина пойдешь сам встречать, или кого-то вместо себя отправишь? :lol:
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14212
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 15:52
#11067
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Цитата:
Эл-починно:
Ну тут вроде и так все достаточно учтивы с тобой

ну вот еще один хочет походить на утку....
а потом обижаются что их называют как то не так
Цитата:
Эл-починно:
А вот что вы скажете по новому конфликту в сегодняшнем Израиле?

вообще плевать
все века там резали и режут друг друга как на кавказе за кусочек земли размером с цветочный горшок
это больше ваши европейские проблемы
арабы вашим немкам головы режут и насилуют на рождество

Казахстан слава богу не сосед Израилю и арабов у нас в таком количестве нет чтобы запариваться еще и над этой ближневосточной проблемой

пообсуждайте тут с максом кстати эту тему
миграционный кризис запада
поддержку сионизма вашими правительствами а мы пока посмотрим-развлечёмся
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8623
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 16:18
#11068
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---Смотрю , тут для некоторых холодильник - мерило всего :-x
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8623
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 16:25
#11069
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Цитата:
maxsaf:
или кого-то вместо себя отправишь?

----Боюсь даже сказать кого :lol:
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8623
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 16:29
#11070
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ПАМЯТИ МАЙОРА ОСИПОВА ЕВГЕНИЯ. Погиб при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на территории УкраиныМайор Евгений Осипов погиб 4 марта 2022 года при выполнении боевого вылета на штурмовике Су-25. Его самолет был сбит, сам летчик катапультировался, принял неравный бой на земле и погиб как Герой, не сдавшись врагу.
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