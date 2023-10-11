Отправлено: - 15:52

Эл-починно:

Ну тут вроде и так все достаточно учтивы с тобой

Эл-починно:

А вот что вы скажете по новому конфликту в сегодняшнем Израиле?

Цитата:ну вот еще один хочет походить на утку....а потом обижаются что их называют как то не такЦитата:вообще плеватьвсе века там резали и режут друг друга как на кавказе за кусочек земли размером с цветочный горшокэто больше ваши европейские проблемыарабы вашим немкам головы режут и насилуют на рождествоКазахстан слава богу не сосед Израилю и арабов у нас в таком количестве нет чтобы запариваться еще и над этой ближневосточной проблемойпообсуждайте тут с максом кстати эту темумиграционный кризис западаподдержку сионизма вашими правительствами а мы пока посмотрим-развлечёмся