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Больше 400 000 тенге собрали рудничане для женщины, которую оштрафовали за цветник возле дома
Больше 400 000 тенге собрали рудничане для женщины, которую оштрафовали за цветник возле дома
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