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≡ Больше 400 000 тенге собрали рудничане для женщины, которую оштрафовали за цветник возле дома
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47721
Больше 400 000 тенге собрали рудничане для женщины, которую оштрафовали за цветник возле дома
Отправлено: 10.10.23 - 17:55
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- Представители торгового дома вышли на меня, передали деньги, но пожелали сохранить анонимность, - сообщил Бекшин. - Мы также собрали 283 000 в виде частных пожертвований. Кто-то скидывал по 100 или 200 тенге, были и те, кто и 5000 не пожалел.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4901
Больше 400 000 тенге собрали рудничане для женщины, которую оштрафовали за цветник возле дома
Отправлено: 11.10.23 - 10:24
#15
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Цитата:
Карачун:
никакого материального поощрения


Принцип моральной и материальной заинтересованности - движущая сила общественно-политической жизни нашего гражданского общества.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14211
Re: Больше 400 000 тенге собрали рудничане для женщины, которую...
Отправлено: 11.10.23 - 15:57
#16
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Цитата:
Напомним, вернуть рудничанке сумму уплаченного штрафа независимо от итогов расследования пообещал главный государственный инспектор по использованию и охране земель РК Мурат Темиржанов.





Источник:


этого тоже надо наказать
с чего он самовольно решил вернуть штраф женщине?
он кто? прокурор? суд прошел? он уже сам по себе решил что его подчиненные нарушили закон? окей дождись суда над ними потом возмещай ущерб в порядке установленном законодательством

а тут что? один нарушил закон (хотя еще не понятно нарушил ли) а за ним второй хочет на статью попасть
раз такое дело пошло, их там вместе с инспектором гнать с работы надо
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