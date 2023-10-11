Отправлено: - 15:38

saba:

В последнее время все заварушки без Вас не обходились, были можно сказать одним из главных лиц. А про то, что надо радоваться мирной жизни вообще умилило. Так же обычно:" А где, где тут драка? Ну я сейчас вам покажу", и понеслась.

Цитата:Ну вот щас, к примеру. Было тихо, и инфлюенсер притащил опять сюда свое болото, получит за это "волшебный пендель" - и понеслась по новой