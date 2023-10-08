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≡ МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47721
МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
Отправлено: 08.10.23 - 20:28
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- Посольство Казахстана в Тель-Авиве поддерживает постоянный контакт с нашими гражданами, находящимися в Израиле, – говорится в сообщении. - Создана горячая линия посольства, формируется список граждан РК для оказания им дальнейшего содействия в возращении на Родину.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4370
МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
Отправлено: 10.10.23 - 16:46
#60
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Цитата:
maxsaf:
По моим ощущениям заваруха именно для этого. Спровоцировать применение ЯО. Без него будет затяжной конфликт, а с ним развязываются руки в других частях света. Так что эти ядерные подлодки чисто понт. Никто не рискнёт их применить.


Авианосная группа ещё не прибыла, подводная лодка сопровождает, положено на случаи угрозы подводных лодок противника.

Атомный авианосец «Джеральд Форд», палубная авиация 90 самолётов, из них две трети ударные, как отметил выше в том числе F 35 С (палубная модификация самолета пятого поколения).

Ракетный крейсер «Нормандия» (класс «Тикондерога»). Основное вооружение — 122 пусковые установки крылатых, зенитных и противокорабельных ракет Mark 41. Типовая загрузка — 26 крылатых ракет «Томагавк», 16 противолодочных ракет и 80 зенитных.

Три эсминца управляемого ракетного оружия (УРО) класса «Арли Берк»: «Ремедж», «Макфолл» и «Томас Худнер». Каждый несет на себе от 90 до 96 пусковых Mark 41 (в зависимости от подсерии) и обладает возможностью загрузки разных типов ракет. Основные задачи таких кораблей — обеспечить ПВО и ПРО, но при отсутствии большого количества воздушных угроз эсминцы могут выполнять и ударные задачи.

При максимальной загрузке «Томагавками» общий залп четырех кораблей (крейсера и трех эсминцев УРО) может достигать 200 и более крылатых ракет «Томагавк».

По последним данным, Израильская сторона потеряла более 1000 человек убитыми, 2150 ранено. Из сектора газа выпущено 3284 ракеты, в основном используют мобильные установки типа Град, на базе автомашин с укороченными стволами. Цахал (армия обороны Израиля) кроме железного купола развернули Пэтриоты. Уничтожили 653 военных объектов Хамас. Мобилизовали 300 000 резервистов.

Никакого затяжного конфликта не будет, на днях планируется зачистка сектора газа израильтянами. Принято решение полностью уничтожить Хамас. На юг подтягивают силы и средства, операция будет по направлению с юга на север вдоль побережья.

По открытым источникам Хамас (Палестина) 20 000 боевиков, Хесболла (Ливан) около 30 000, Талибан (Афганистан) более 100 000, последние просили коридор у Ирана, Иордании и Ирака, заведомо было понятно, что никто не предоставит. На мой взгляд, Хесболла тоже не будет впрягаться. Будем наблюдать.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4370
МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
Отправлено: 11.10.23 - 13:48
#61
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Шалом друзья!

Цитата:
Kairat stayer:
Никакого затяжного конфликта не будет, на днях планируется зачистка сектора газа израильтянами. Принято решение полностью уничтожить Хамас. На юг подтягивают силы и средства, операция будет по направлению с юга на север вдоль побережья.


Министр обороны Израиля Йоав Галлант в связи с атаками на блокированный сектор Газа заявил, что ЦАХАЛ переходит в полномасштабное наступление. Об этом сегодня, 11 октября, сообщает Агентство «Анадолу».

Подробнее:

[Исправлено: Kairat stayer, 11.10.2023 - 13:50]
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4370
МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
Отправлено: 11.10.23 - 13:52
#62
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Цитата:
Kairat stayer:
По открытым источникам Хамас (Палестина) 20 000 боевиков, Хесболла (Ливан) около 30 000, Талибан (Афганистан) более 100 000, последние просили коридор у Ирана, Иордании и Ирака, заведомо было понятно, что никто не предоставит. На мой взгляд, Хесболла тоже не будет впрягаться. Будем наблюдать.


Хамас и Хесболлу поддерживает Иран, чтобы сдерживать последних, США подтягивает авианосную ударную группу и другие силы и средства.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19966
МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
Отправлено: 11.10.23 - 15:24
#63
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Цитата:
Kairat stayer:
Никакого затяжного конфликта не будет, на днях планируется зачистка сектора газа израильтянами. Принято решение полностью уничтожить Хамас. На юг подтягивают силы и средства, операция будет по направлению с юга на север вдоль побережья.

То есть Хамас, зная наверняка, что им крышка и никакой поддержки не будет, решили бабахнуть напоследок, а потом ждать, когда их ликвидируют? Прям самоубийцы 80 уровня, получается. Что-то тут не чисто. Кто-то им серьезную поддержку наобещал, иначе они бы не рыпнулись.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4370
Re: МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из...
Отправлено: 11.10.23 - 15:42
#64
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Цитата:
maxsaf:
То есть Хамас, зная наверняка, что им крышка и никакой поддержки не будет, решили бабахнуть напоследок, а потом ждать, когда их ликвидируют? Прям самоубийцы 80 уровня, получается. Что-то тут не чисто. Кто-то им серьезную поддержку наобещал, иначе они бы не рыпнулись.


Хамас под игидой Ирана, выше отметил, аналогично Хесболла, у посоедних якобы 250000 ракет, которые получше хамасовских. Ну и с Египетом у Израиля отношения натянутые. Будем наблюдать, но пока не по плану Хамаса развиваются события.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4370
МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
Отправлено: 11.10.23 - 15:46
#65
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В сектор газа, где дислоцируется Хамас,
60 процентов электроэнергии поступало из Израиля, гуманитарка из цивилизованных стран. В настоящее время всё приостановили.
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КГСПС
* КГСПС
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1831
МИД РК формирует список казахстанцев для возвращения из Израиля. Что происходит в стране?
Отправлено: 11.10.23 - 15:52
#66
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Цитата:
ACROS:

Киев это совсем не значит Зеленский.
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Страница 5 из 5«1...345
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