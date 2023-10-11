Классный такой ассиметричный ответ. Армения присоединилась к Римскому статуту, Россия сразу нашла несоответствия стандартам в армянском коньяке. Не дотягивает армянский коньяк до российских стандартов. Но обе стороны бодренько заявили , что политической подоплёки в этом нет.
⚡️Просто.Прочтите.Это.Семья мобилизованного Михаила Смирнова, погибшего в Украине, согласилась похоронить тело другого человека, которого им прислали вместо их родственника. Местные власти настояли на том, чтобы тело похоронили.Причём именно под табличкой "Михаил Смирнов". И тогда можно делить "гробовые".И родственники согласились. Потому что экспертизы - это долго, а им нужно поскорее получить выплаты и поделить наследство. Просто из-за денег и из-за желания беспроблемно жить "вне политики" люди легко перестают быть людьми. Они радуются парте имени своего убитого сына.Они благодарят власть за мешок пельменей, полученный за убитого мужа.Они хоронят невесть кого и ставят на могилу табличку с именем родственника. И радостно идут покупать белую "Ладу".Это не люди.
⚡️Герои современной РоссииЭто Евгений Осипов.Он задержан в Волгоградской области за изнасилование двух 16-летних девушек.Вернулся из Украины, где "защищал Россию от нацизма".И изнасиловал девчонок.Осипову всего 29 лет, но он уже добился многого.Он уже был осуждён за:- угон- кражу- вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность- грабёж- угрозу убийством- изнасилованиеТо есть в его жизни были только две вещи: преступления и зоны.Ничего больше.Путинский режим освободил его, дал денег, дал оружие и отправил убивать людей в другую страну.Путинская пропаганда восхваляет таких, как он.Такие, как он, и есть "русский мир".
saba: В последнее время все заварушки без Вас не обходились, были можно сказать одним из главных лиц. А про то, что надо радоваться мирной жизни вообще умилило. Так же обычно:" А где, где тут драка? Ну я сейчас вам покажу", и понеслась.
Ну вот щас, к примеру. Было тихо, и инфлюенсер притащил опять сюда свое болото, получит за это "волшебный пендель" - и понеслась по новой
Эл-починно: Ну тут вроде и так все достаточно учтивы с тобой
ну вот еще один хочет походить на утку.... а потом обижаются что их называют как то не так Цитата:
Эл-починно: А вот что вы скажете по новому конфликту в сегодняшнем Израиле?
вообще плевать все века там резали и режут друг друга как на кавказе за кусочек земли размером с цветочный горшок это больше ваши европейские проблемы арабы вашим немкам головы режут и насилуют на рождество
Казахстан слава богу не сосед Израилю и арабов у нас в таком количестве нет чтобы запариваться еще и над этой ближневосточной проблемой
пообсуждайте тут с максом кстати эту тему миграционный кризис запада поддержку сионизма вашими правительствами а мы пока посмотрим-развлечёмся
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