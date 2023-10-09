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Куратор темы: Маркс
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3613
Форумная эклектика
Отправлено: 09.10.23 - 09:46
#841
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Цитата:
Kairat stayer:
Я не волшебник, я только учусь.


Да,с юмором жить легко, а от ума, как известно - горе. 8-)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4368
Форумная эклектика
Отправлено: 09.10.23 - 09:54
#842
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Цитата:
таноми52:
А вот мой кумир -Абай!


Ранее на форуме отдельным грамотеям отмечал, что к А. Кунанбаеву отношусь с уважением, что он действительно великий.

Также, у них спрашивал, что он ранее не был великим что ли? При советах, в областном центре г. Костанае, в честь его даже улицы не было. В свою очередь, действительно Алла Борисовна была кумиром сотни миллионов граждан, как выше отметил, выросших слушая её песни 8-).
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4368
Форумная эклектика
Отправлено: 09.10.23 - 10:02
#843
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Цитата:
таноми52:
Да,с юмором жить легко, а от ума, как известно - горе.


На счёт юмора и восприятия. Ранее, на форуме обсуждали, что когда Всевышний раздавал чувства юмора при рождении, отдельным форумчанам, то ли не хватило, то ли не в полном объеме досталось :-o.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3059
Форумная эклектика
Отправлено: 09.10.23 - 11:09
#844
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Цитата:
таноми52:

Цитата примерно из того же разряда, когда цитируют не менее великого Лермонтова про немытую Россию. Вроде и обидно, а возразить нечем. Ибо Великий
Хотя много времени прошло. И что бы они сказали сегодня, никто не ведает.
Не в порядке спора или дискуссии. просто мысли вслух.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3613
Форумная эклектика
Отправлено: 09.10.23 - 11:45
#845
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Цитата:
Kairat stayer:
действительно Алла Борисовна была кумиром сотни миллионов граждан, как выше отметил, выросших слушая её песни


И что, мнение глупой певички о русском народе теперь авторитет для таких, как ВЫ?
Народе, который на протяжение тысячи лет сумел сохранять свою идентичность и суверенность?
Если "рабы и холопы" сумели такого добиться, то чего б они добились, если бы были "господами"?

[Исправлено: таноми52, 09.10.2023 - 11:47]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3613
Форумная эклектика
Отправлено: 09.10.23 - 11:48
#846
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Цитата:
Kairat stayer:
что когда Всевышний раздавал чувства юмора при рождении, отдельным форумчанам, то ли не хватило, то ли не в полном объеме досталось


А где Вы были в это время?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4368
Форумная эклектика
Отправлено: 09.10.23 - 11:54
#847
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Цитата:
таноми52:
И что, мнение глупой певички о русском народе теперь авторитет для таких, как ВЫ?


Она конкретно национальности не отмечала. Говорила в целом, тем более страна при настоящих холопах и холуях и до настоящего времени многонациональная и многоконфессиональная. Подданными государя были разные этносы :-x.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14208
Форумная эклектика
Отправлено: 09.10.23 - 11:58
#848
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кто нибудь объясните мне совершенно не разбирающемуся в музыкальной истории
с чего пугачева стала примадонной советской эстрады?
песни у нее честно так себе
хитов великих что то не слышал
просто бизнес влияние у нее какое то чтоли?
че перед ней все 30 лет так лебезили на российском тв
понимаю кобзон он оказывается в жизни вполне себе мафиоза и сотрудничал с криминалитетом
но пугачиха то что? кто то влиятельный за ней?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4368
Форумная эклектика
Отправлено: 09.10.23 - 11:59
#849
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Цитата:
таноми52:
А где Вы были в это время?


Не суеверный конечно, рассказывал же, что сердце волка употребил, чтобы быстро бегать и быть сообразительным.

Также отмечал, что некоторые на форуме шутят. При этом, прочитав их, не знаешь смеятся или грустить и плакать :-P.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13360
Форумная эклектика
Отправлено: 09.10.23 - 12:09
#850
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Цитата:
abaika95: но пугачиха то что?
У нас в доме не было пластинок Пугачёвой. А вот Ротару были. Леонтьев был. Высоцкого ваще вся колекция была из Москвы заказывал батя почтой. Добрынин был. Там ещё были неизвестные группы. Но точно помню что Пугачёвой не было. И не когда не видел что б моим родителям она нравилась.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4368
Форумная эклектика
Отправлено: 09.10.23 - 12:09
#851
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Цитата:
abaika95:
кто нибудь объясните мне совершенно не разбирающемуся в музыкальной истории с чего пугачева стала примадонной советской эстрады?


Тоже ранее обсуждали, если в дебри не лезти, у неё и С. Ротару большие привилегии были. На мой взгляд оба талантливые Особы, с большой буквы. Закулисные игры конечно были и они конкурировали между собой. Помню на форуме отмечали, что на "Голубом огоньке", они исполняли по две песни, остальные по одной и.т. д.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4368
Форумная эклектика
Отправлено: 10.10.23 - 14:01
#852
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alex_60: кстати грантовик Сороса.
что важно для понимания написанного...

abaika95: пишет человек 20 лет сидящий на форуме газеты сотрудничающей с сша
ты уж либо штаны надень либо крестик сними

Подробнее:

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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4368
Форумная эклектика
Отправлено: 11.10.23 - 14:10
#853
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maxsaf: Ну а кому оно надо, без причины ругаться. Пока все тихо - и это радует. Надо мирно жить.

saba: Устали что ли? В последнее время все заварушки без Вас не обходились, были можно сказать одним из главных лиц. А про то, что надо радоваться мирной жизни вообще умилило. Так же обычно:" А где, где тут драка? Ну я сейчас вам покажу", и понеслась. Но потом обязательно смайлик.

Шалом алейхем (мир вам) :lol: :-P

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[Исправлено: Kairat stayer, 11.10.2023 - 14:11]
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