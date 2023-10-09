Ранее на форуме отдельным грамотеям отмечал, что к А. Кунанбаеву отношусь с уважением, что он действительно великий.
Также, у них спрашивал, что он ранее не был великим что ли? При советах, в областном центре г. Костанае, в честь его даже улицы не было. В свою очередь, действительно Алла Борисовна была кумиром сотни миллионов граждан, как выше отметил, выросших слушая её песни .
Цитата примерно из того же разряда, когда цитируют не менее великого Лермонтова про немытую Россию. Вроде и обидно, а возразить нечем. Ибо Великий Хотя много времени прошло. И что бы они сказали сегодня, никто не ведает. Не в порядке спора или дискуссии. просто мысли вслух.
Kairat stayer: действительно Алла Борисовна была кумиром сотни миллионов граждан, как выше отметил, выросших слушая её песни
И что, мнение глупой певички о русском народе теперь авторитет для таких, как ВЫ? Народе, который на протяжение тысячи лет сумел сохранять свою идентичность и суверенность? Если "рабы и холопы" сумели такого добиться, то чего б они добились, если бы были "господами"?
таноми52: И что, мнение глупой певички о русском народе теперь авторитет для таких, как ВЫ?
Она конкретно национальности не отмечала. Говорила в целом, тем более страна при настоящих холопах и холуях и до настоящего времени многонациональная и многоконфессиональная. Подданными государя были разные этносы .
кто нибудь объясните мне совершенно не разбирающемуся в музыкальной истории с чего пугачева стала примадонной советской эстрады? песни у нее честно так себе хитов великих что то не слышал просто бизнес влияние у нее какое то чтоли? че перед ней все 30 лет так лебезили на российском тв понимаю кобзон он оказывается в жизни вполне себе мафиоза и сотрудничал с криминалитетом но пугачиха то что? кто то влиятельный за ней?
У нас в доме не было пластинок Пугачёвой. А вот Ротару были. Леонтьев был. Высоцкого ваще вся колекция была из Москвы заказывал батя почтой. Добрынин был. Там ещё были неизвестные группы. Но точно помню что Пугачёвой не было. И не когда не видел что б моим родителям она нравилась.
abaika95: кто нибудь объясните мне совершенно не разбирающемуся в музыкальной истории с чего пугачева стала примадонной советской эстрады?
Тоже ранее обсуждали, если в дебри не лезти, у неё и С. Ротару большие привилегии были. На мой взгляд оба талантливые Особы, с большой буквы. Закулисные игры конечно были и они конкурировали между собой. Помню на форуме отмечали, что на "Голубом огоньке", они исполняли по две песни, остальные по одной и.т. д.
maxsaf: Ну а кому оно надо, без причины ругаться. Пока все тихо - и это радует. Надо мирно жить.
saba: Устали что ли? В последнее время все заварушки без Вас не обходились, были можно сказать одним из главных лиц. А про то, что надо радоваться мирной жизни вообще умилило. Так же обычно:" А где, где тут драка? Ну я сейчас вам покажу", и понеслась. Но потом обязательно смайлик.
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