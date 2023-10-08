Отправлено: - 16:46

maxsaf:

По моим ощущениям заваруха именно для этого. Спровоцировать применение ЯО. Без него будет затяжной конфликт, а с ним развязываются руки в других частях света. Так что эти ядерные подлодки чисто понт. Никто не рискнёт их применить.

Цитата:Авианосная группа ещё не прибыла, подводная лодка сопровождает, положено на случаи угрозы подводных лодок противника.Атомный авианосец «Джеральд Форд», палубная авиация 90 самолётов, из них две трети ударные, как отметил выше в том числе F 35 С (палубная модификация самолета пятого поколения).Ракетный крейсер «Нормандия» (класс «Тикондерога»). Основное вооружение — 122 пусковые установки крылатых, зенитных и противокорабельных ракет Mark 41. Типовая загрузка — 26 крылатых ракет «Томагавк», 16 противолодочных ракет и 80 зенитных.Три эсминца управляемого ракетного оружия (УРО) класса «Арли Берк»: «Ремедж», «Макфолл» и «Томас Худнер». Каждый несет на себе от 90 до 96 пусковых Mark 41 (в зависимости от подсерии) и обладает возможностью загрузки разных типов ракет. Основные задачи таких кораблей — обеспечить ПВО и ПРО, но при отсутствии большого количества воздушных угроз эсминцы могут выполнять и ударные задачи.При максимальной загрузке «Томагавками» общий залп четырех кораблей (крейсера и трех эсминцев УРО) может достигать 200 и более крылатых ракет «Томагавк».По последним данным, Израильская сторона потеряла более 1000 человек убитыми, 2150 ранено. Из сектора газа выпущено 3284 ракеты, в основном используют мобильные установки типа Град, на базе автомашин с укороченными стволами. Цахал (армия обороны Израиля) кроме железного купола развернули Пэтриоты. Уничтожили 653 военных объектов Хамас. Мобилизовали 300 000 резервистов.Никакого затяжного конфликта не будет, на днях планируется зачистка сектора газа израильтянами. Принято решение полностью уничтожить Хамас. На юг подтягивают силы и средства, операция будет по направлению с юга на север вдоль побережья.По открытым источникам Хамас (Палестина) 20 000 боевиков, Хесболла (Ливан) около 30 000, Талибан (Афганистан) более 100 000, последние просили коридор у Ирана, Иордании и Ирака, заведомо было понятно, что никто не предоставит. На мой взгляд, Хесболла тоже не будет впрягаться. Будем наблюдать.