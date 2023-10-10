Отправлено: - 01:11

abaika95:

если ты провокатор то с тобой общение будет только так и строится а если идиот то я буду вежлив, учтив и вообще аккуратен чтобы не задеть чувства сейчас на западе говорят с этим строго)

Цитата:Ну тут вроде и так все достаточно учтивы с тобой! Не стоит на этом заострять внимание.А вот что вы скажете по новому конфликту в сегодняшнем Израиле? Куда котимся? Западная, вероятно и не только, пресса - называет это терроризмом. А людей, чья земля испокон веков принадлежала - террористами. Вот ведь как бывает. За свою землю сражаешься, а всё равно террорист.? Печалько.