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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
8614
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.10.23 - 23:59
#11041
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Цитата:
Vit:

----Забей в поисковик ***аватарки для профиля*** - там их много . Выбирай на вкус .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19962
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 00:05
#11042
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Цитата:
Vit:
Подскажи мне русскоязычную програму на телефон, что б с фотки уменьшить фото до размера аватарки. Для нг. 100/100 и 46360 б.

Не надо ниче скачивать или устанавливать. Можно все сделать онлайн.
https://www.iloveimg.com/ru
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1284
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 01:10
#11043
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Террористическую организацию ХАМАС создали спецслужбы Израиля в 1987 году, объединив организации "Братья-мусульмане" и "Палестинский исламский джихада" для борьбы с "Организацией освобождения Палестины" Ясира Арафата. В качестве первого боевого задания, боевиков направили в Афганистан для борьбы с советскими войсками .
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
2499
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 01:11
#11044
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Цитата:
abaika95:
если ты провокатор то с тобой общение будет только так и строится а если идиот то я буду вежлив, учтив и вообще аккуратен чтобы не задеть чувства сейчас на западе говорят с этим строго)

Ну тут вроде и так все достаточно учтивы с тобой! Не стоит на этом заострять внимание. :lol:
А вот что вы скажете по новому конфликту в сегодняшнем Израиле? Куда котимся? Западная, вероятно и не только, пресса - называет это терроризмом. А людей, чья земля испокон веков принадлежала - террористами. Вот ведь как бывает. За свою землю сражаешься, а всё равно террорист.? Печалько. 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31900
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 05:21
#11045
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Цитата:
Эл-починно:
А людей, чья земля испокон веков принадлежала - террористами. Вот ведь как бывает. За свою землю сражаешься, а всё равно террорист.? Печалько.

Может ты и прав, что сражаясь за Родину, надо вырезать детей врага и отрезать им головы..
Наверно у тех, кто поддерживает резню в Буче или Ирпени, когда российские войска точно так же убивали мирных людей, это нормально..
Но меня все же радует что немцы поддерживают мусульман.
Двояко как то, но мусульмане это сила..
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13360
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 07:26
#11046
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Цитата:
maxsaf:
Благодарю. Крутая штука. Сегодня утром разобрался. А то вчера через гугл плей кучу накачал а толку от них ноль. Плохо сжимают, качество ужасное. 🤝✋🤘💪
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19962
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 08:11
#11047
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Цитата:
Vit:
Благодарю. Крутая штука. Сегодня утром разобрался. А то вчера через гугл плей кучу накачал а толку от них ноль. Плохо сжимают, качество ужасное. 🤝✋🤘💪

Ха, красавчик, аватарка зачотная :lol: 8-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19962
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 08:12
#11048
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Цитата:
Vit:

Подгони эту аватарку Абайке, себе новую сделаешь :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3059
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 10:37
#11049
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Пришёл с работы, заглянул на форум, никто ни с кем не собачится. Скушно.Цитата:
Эл-починно:
А людей, чья земля испокон веков принадлежала - террористами.

По сути евреи и арабы это один народ с разной религией. Поэтому территория там вся их, важно только поделить правильно, а этого увы не получатся многие десятилетия
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19962
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 10:42
#11050
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Цитата:
saba:
По сути евреи и арабы это один народ с разной религией. Поэтому территория там вся их, важно только поделить правильно, а этого увы не получатся многие десятилетия

Религия - это выдуманное различие между людьми. Убери ее - и враги станут добрыми соседями.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19962
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 10:44
#11051
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Цитата:
saba:
Пришёл с работы, заглянул на форум, никто ни с кем не собачится. Скушно.

Ну а кому оно надо, без причины ругаться. Пока все тихо - и это радует. Надо мирно жить. ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31900
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 11:53
#11052
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Цитата:
maxsaf:
Или фотки с курсов

А кстати ты свой родной знаншь, или как там, как наполнили холодильник, так и забыл?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3059
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 11:58
#11053
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Цитата:
maxsaf:
Религия - это выдуманное различие между людьми. Убери ее - и враги станут добрыми соседями.

Ну вражда то там началась ещё до рождения пророка Мухаммеда, просто с зарождением второй религии она сильно усугубилась.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31900
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 12:09
#11054
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Цитата:
maxsaf:
Убери ее - и враги станут добрыми соседями.

И украинцы вдруг полюбят русских?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3059
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 13:44
#11055
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Цитата:
maxsaf:
Пока все тихо - и это радует.

Устали что ли? В последнее время все заварушки без Вас не обходились, были можно сказать одним из главных лиц. А про то, что надо радоваться мирной жизни вообще умилило. Так же обычно:" А где, где тут драка? Ну я сейчас вам покажу", и понеслась. Но потом обязательно смайлик.
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