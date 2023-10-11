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Несовершеннолетнего сбили на пешеходном переходе в Рудном
Несовершеннолетнего сбили на пешеходном переходе в Рудном
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47720
Несовершеннолетнего сбили на пешеходном переходе в Рудном
Отправлено: 11.10.23 - 11:38
На кадрах видеонаблюдения все выглядит так, будто подросток специально бросился под проезжающую машину. Из-за этого в мессенджерах начали распространять аудиосообщение, в котором водителей предупреждают, что «у молодежи началась какая-то игра, стоят, стоят, а потом выбегают под машину».
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 31900
Re: Несовершеннолетнего сбили на пешеходном переходе в Рудном
Отправлено: 11.10.23 - 11:38
Это какая улица?
И вообще что за светофор, если два авто идут на красный, или там все в Рудном нарушители, или что то со светофором не так
И вообще что за светофор, если два авто идут на красный, или там все в Рудном нарушители, или что то со светофором не так
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 22.11.17
- Сообщений:
- 617
Re: Несовершеннолетнего сбили на пешеходном переходе в Рудном
Отправлено: 11.10.23 - 11:56
Цитата:
Добавили, какой перекресток.
111:
Это какая улица?
Это какая улица?
Добавили, какой перекресток.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 31900
Re: Несовершеннолетнего сбили на пешеходном переходе в Рудном
Отправлено: 11.10.23 - 12:07
Да, похоже что Горького, там да, есть светофор
Re: Несовершеннолетнего сбили на пешеходном переходе в Рудном
Отправлено: 11.10.23 - 12:10
Больше похоже на игру, со мной тоже был такой случай на топоркова-корчагина, правда без жерт, но у моего пассажира была истерика. К тому же я не гонщик, может поэтому как-то обошлось....
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1058
Re: Несовершеннолетнего сбили на пешеходном переходе в Рудном
Отправлено: 11.10.23 - 12:39
При чём здесь светофор? Две машины одновременно поехали на красный? Они сами верят в то, что говорят?
А по пацану явно видно, что готовился к прыжку под машину.
Он или выбирал "жертву", или, что называется, собирался с духом.
А виноватым сделают водителя.
Это же проще, чем вести работу с родителями, объяснять им, что пацан сам виноват. Да им ещё и за ущерб водителю, моральный и материальный платить надо... Это ж сколько работы полицейским. Оно им надо?
А по пацану явно видно, что готовился к прыжку под машину.
Он или выбирал "жертву", или, что называется, собирался с духом.
А виноватым сделают водителя.
Это же проще, чем вести работу с родителями, объяснять им, что пацан сам виноват. Да им ещё и за ущерб водителю, моральный и материальный платить надо... Это ж сколько работы полицейским. Оно им надо?
Re: Несовершеннолетнего сбили на пешеходном переходе в Рудном
Отправлено: 11.10.23 - 12:47
Видно же что пацан сам бросается на лобовое стекло, зачем искать на стороне. Полисменам лишь бы на водителя свалить...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 1332
Несовершеннолетнего сбили на пешеходном переходе в Рудном
Отправлено: 11.10.23 - 12:57
Цитата:
Или напряжённо ждал зелёного. Может опаздывал в школу или домой бежал.
Цитата:
Цитата:
Видео внимательно посмотрите: над пацаном видно кусок светофора пешеходного установленного на другой стороне перекрёстка. Он побежал только когда поморгал красный и загорелся зелёный, т.е. на момент удара водителю уже точно горел красный как минимум 1-2 секунды. А въехал на перекрёсток он на жёлтый, а то и на красный - вот и результат.
[Исправлено: Тот самый, 11.10.2023 - 13:06]
Skeptic:
или выбирал "жертву", или, что называется, собирался с духом.
или выбирал "жертву", или, что называется, собирался с духом.
Или напряжённо ждал зелёного. Может опаздывал в школу или домой бежал.
Цитата:
сайлау курманов: Полисменам лишь бы на водителя свалить...
Цитата:
Skeptic: А виноватым сделают водителя.
Видео внимательно посмотрите: над пацаном видно кусок светофора пешеходного установленного на другой стороне перекрёстка. Он побежал только когда поморгал красный и загорелся зелёный, т.е. на момент удара водителю уже точно горел красный как минимум 1-2 секунды. А въехал на перекрёсток он на жёлтый, а то и на красный - вот и результат.
[Исправлено: Тот самый, 11.10.2023 - 13:06]
Re: Несовершеннолетнего сбили на пешеходном переходе в Рудном
Отправлено: 11.10.23 - 13:11
Не фига он небросался под авто. Он ждал зелёный , на старт, внимание и попёр. Этот тот случай когда всём говорят, даже если зелёный поверни голову а потом иди.
Re: Несовершеннолетнего сбили на пешеходном переходе в Рудном
Отправлено: 11.10.23 - 13:18
И где вы видите две машины на красный? Та что с права она успела проехать на зелёный, а та что слева она уже проходила на красный. А ребёнок даже по сторонам не смотрел, в капошене стоял на старт. Глупый ребёнок, не кто его не научил пользоватся перекрёстком
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