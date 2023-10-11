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≡ Несовершеннолетнего сбили на пешеходном переходе в Рудном
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47720
Несовершеннолетнего сбили на пешеходном переходе в Рудном
Отправлено: 11.10.23 - 11:38
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На кадрах видеонаблюдения все выглядит так, будто подросток специально бросился под проезжающую машину. Из-за этого в мессенджерах начали распространять аудиосообщение, в котором водителей предупреждают, что «у молодежи началась какая-то игра, стоят, стоят, а потом выбегают под машину».
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31900
Re: Несовершеннолетнего сбили на пешеходном переходе в Рудном
Отправлено: 11.10.23 - 11:38
#1
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Это какая улица?
И вообще что за светофор, если два авто идут на красный, или там все в Рудном нарушители, или что то со светофором не так
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
617
Re: Несовершеннолетнего сбили на пешеходном переходе в Рудном
Отправлено: 11.10.23 - 11:56
#2
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Цитата:
111:
Это какая улица?

Добавили, какой перекресток.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31900
Re: Несовершеннолетнего сбили на пешеходном переходе в Рудном
Отправлено: 11.10.23 - 12:07
#3
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Да, похоже что Горького, там да, есть светофор
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6365
Re: Несовершеннолетнего сбили на пешеходном переходе в Рудном
Отправлено: 11.10.23 - 12:10
#4
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Больше похоже на игру, со мной тоже был такой случай на топоркова-корчагина, правда без жерт, но у моего пассажира была истерика. К тому же я не гонщик, может поэтому как-то обошлось....
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1058
Re: Несовершеннолетнего сбили на пешеходном переходе в Рудном
Отправлено: 11.10.23 - 12:39
#5
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При чём здесь светофор? Две машины одновременно поехали на красный? Они сами верят в то, что говорят?
А по пацану явно видно, что готовился к прыжку под машину.
Он или выбирал "жертву", или, что называется, собирался с духом.
А виноватым сделают водителя.
Это же проще, чем вести работу с родителями, объяснять им, что пацан сам виноват. Да им ещё и за ущерб водителю, моральный и материальный платить надо... Это ж сколько работы полицейским. Оно им надо?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6365
Re: Несовершеннолетнего сбили на пешеходном переходе в Рудном
Отправлено: 11.10.23 - 12:47
#6
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Видно же что пацан сам бросается на лобовое стекло, зачем искать на стороне. Полисменам лишь бы на водителя свалить...
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1332
Несовершеннолетнего сбили на пешеходном переходе в Рудном
Отправлено: 11.10.23 - 12:57
#7
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Цитата:
Skeptic:
или выбирал "жертву", или, что называется, собирался с духом.


Или напряжённо ждал зелёного. Может опаздывал в школу или домой бежал.

Цитата:
сайлау курманов: Полисменам лишь бы на водителя свалить...

Цитата:
Skeptic: А виноватым сделают водителя.


Видео внимательно посмотрите: над пацаном видно кусок светофора пешеходного установленного на другой стороне перекрёстка. Он побежал только когда поморгал красный и загорелся зелёный, т.е. на момент удара водителю уже точно горел красный как минимум 1-2 секунды. А въехал на перекрёсток он на жёлтый, а то и на красный - вот и результат.

[Исправлено: Тот самый, 11.10.2023 - 13:06]
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13359
Re: Несовершеннолетнего сбили на пешеходном переходе в Рудном
Отправлено: 11.10.23 - 13:11
#8
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Не фига он небросался под авто. Он ждал зелёный , на старт, внимание и попёр. Этот тот случай когда всём говорят, даже если зелёный поверни голову а потом иди.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13359
Re: Несовершеннолетнего сбили на пешеходном переходе в Рудном
Отправлено: 11.10.23 - 13:18
#9
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И где вы видите две машины на красный? Та что с права она успела проехать на зелёный, а та что слева она уже проходила на красный. А ребёнок даже по сторонам не смотрел, в капошене стоял на старт. Глупый ребёнок, не кто его не научил пользоватся перекрёстком
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