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≡ "Сук, на котором мы сидим, отпилили" - Как отреагировали на историю со штрафом за палисадник чиновники в Рудном и Астане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47720
"Сук, на котором мы сидим, отпилили" - Как отреагировали на историю со штрафом за палисадник чиновники в Рудном и Астане
Отправлено: 10.10.23 - 14:59
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С 5 октября Людмила Пионткевич успела встретиться с городским прокурором и акимом Рудного. Не остался в стороне и главный государственный инспектор по использованию и охране земель РК Мурат ТЕМИРЖАНОВ.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19962
"Сук, на котором мы сидим, отпилили" - Как отреагировали на историю со штрафом за палисадник чиновники в Рудном и Астане
Отправлено: 10.10.23 - 21:51
#15
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Цитата:
ACROS:
Он наверное- не один сажал цветы, а вместе с председателем ПКСК

Преступление совершено группой лиц по предварительному сговору :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19962
"Сук, на котором мы сидим, отпилили" - Как отреагировали на историю со штрафом за палисадник чиновники в Рудном и Астане
Отправлено: 10.10.23 - 21:54
#16
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Цитата:
ACROS:
Цитата://даже пообещал компенсировать сумму штрафа независимо от итогов разбирательств.// Я так понял: - что этот чиновник даст ( верней ПООБЕЩАЛ - что не ОДНО и ТОЖЕ) ей деньги в ЛЮБОМ случае.

Благоустройство придомовой территории - это ответственная гражданская позиция, заслуживающая как минимум уважения. Если же уже оплаченный штраф в правовом поле вернуть не удастся, готов сам лично вернуть вышеуказанные средства гражданке Пионткевич", - пообещал Темиржанов.

Мы об одном и том же чиновнике говорим?
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
302
Re: "Сук, на котором мы сидим, отпилили" - Как...
Отправлено: 10.10.23 - 23:25
#17
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Я считаю что никому ничего самостоятельно делать в ТАКОМ государсте НЕ НУЖНО! Какие цветы какие клумбы, забудте. Пусть господин с кондоминимумом, выполняющий скорей всего чей то заказ и садит их! При Сталине ему бы отвели территорию с мигким климатом. Я считаю что в те годы вот такие вот и строили беломор каналы и прочее... Были конечно и не заслуженно наказанные, НО! основная масса была такой! Трубы водопровода ссср выкопали, по сей день не зарыто, это ничего, нарушили состав почвы выворотив глину , это тоже ничего, шли через лес выкапываю трубы валили березы, и это норма, и глазки у земельников зактрыты, а тут люди красоту сделали а им за это шьраф! Это что за государство вы выстроили "уважаемые" люди из акиматов и прочих госучереждениц? И почему на работу берёте биороботов? Готовых уничтожить любого дабы угодить начальству???
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
3057
Re: "Сук, на котором мы сидим, отпилили" - Как...
Отправлено: 11.10.23 - 12:08
#18
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Цитата:
Tenkisch:
Были конечно и не заслуженно наказанные, НО! основная масса была такой!

Мать рассказывала, у них в колхозе сторожа посадили, за то, что спал на газете с портретом Сталина. Вот именно что основная масса людей которые строили Беломорканалы, была такой незаслуженно посаженной. Я специально не говорю, про те случаи, когда высказывания людей не сходились с мнением партии. Там всё таки хоть позиция какая никакая была, а вот таких было большинство. Поэтому, когда говорят, что Сталина бы сюда, я вспоминаю этот пример.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13357
"Сук, на котором мы сидим, отпилили" - Как отреагировали на историю со штрафом за палисадник чиновники в Рудном и Астане
Отправлено: 11.10.23 - 12:37
#19
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Цитата:
saba:
У нас тоже были случаи. Пускай не ГУЛаг но за памятый или грязный флаг штраф в пол ляма. В нг писали про это. Давно правда. Щас успокоились немного.

[Исправлено: Vit, 11.10.2023 - 11:53]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13357
"Сук, на котором мы сидим, отпилили" - Как отреагировали на историю со штрафом за палисадник чиновники в Рудном и Астане
Отправлено: 11.10.23 - 12:39
#20
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Этот случай тоже, если б не соц сети и СМИ. То "биороботы" продолжили бы ходить по дворам и штрафовать.

[Исправлено: Vit, 11.10.2023 - 11:54]
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