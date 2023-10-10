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"Сук, на котором мы сидим, отпилили" - Как отреагировали на историю со штрафом за палисадник чиновники в Рудном и Астане
"Сук, на котором мы сидим, отпилили" - Как отреагировали на историю со штрафом за палисадник чиновники в Рудном и Астане
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