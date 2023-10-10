Отправлено: - 21:54

ACROS:

Цитата://даже пообещал компенсировать сумму штрафа независимо от итогов разбирательств.// Я так понял: - что этот чиновник даст ( верней ПООБЕЩАЛ - что не ОДНО и ТОЖЕ) ей деньги в ЛЮБОМ случае.

Цитата:Благоустройство придомовой территории - это ответственная гражданская позиция, заслуживающая как минимум уважения. Если же уже оплаченный штраф в правовом поле вернуть не удастся, готов сам лично вернуть вышеуказанные средства гражданке Пионткевич", - пообещал Темиржанов.Мы об одном и том же чиновнике говорим?