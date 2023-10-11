Re: Несовершеннолетнего сбили на пешеходном переходе в Рудном

Отправлено: - 12:39

При чём здесь светофор? Две машины одновременно поехали на красный? Они сами верят в то, что говорят?

А по пацану явно видно, что готовился к прыжку под машину.

Он или выбирал "жертву", или, что называется, собирался с духом.

А виноватым сделают водителя.

Это же проще, чем вести работу с родителями, объяснять им, что пацан сам виноват. Да им ещё и за ущерб водителю, моральный и материальный платить надо... Это ж сколько работы полицейским. Оно им надо?