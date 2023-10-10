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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 8614
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.10.23 - 23:59
Цитата:
----Забей в поисковик ***аватарки для профиля*** - там их много . Выбирай на вкус .
Vit:
----Забей в поисковик ***аватарки для профиля*** - там их много . Выбирай на вкус .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 00:05
Цитата:
Не надо ниче скачивать или устанавливать. Можно все сделать онлайн.
https://www.iloveimg.com/ru
Vit:
Подскажи мне русскоязычную програму на телефон, что б с фотки уменьшить фото до размера аватарки. Для нг. 100/100 и 46360 б.
Подскажи мне русскоязычную програму на телефон, что б с фотки уменьшить фото до размера аватарки. Для нг. 100/100 и 46360 б.
Не надо ниче скачивать или устанавливать. Можно все сделать онлайн.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1284
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 01:10
Террористическую организацию ХАМАС создали спецслужбы Израиля в 1987 году, объединив организации "Братья-мусульмане" и "Палестинский исламский джихада" для борьбы с "Организацией освобождения Палестины" Ясира Арафата. В качестве первого боевого задания, боевиков направили в Афганистан для борьбы с советскими войсками .
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 2499
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 01:11
Цитата:
Ну тут вроде и так все достаточно учтивы с тобой! Не стоит на этом заострять внимание.
А вот что вы скажете по новому конфликту в сегодняшнем Израиле? Куда котимся? Западная, вероятно и не только, пресса - называет это терроризмом. А людей, чья земля испокон веков принадлежала - террористами. Вот ведь как бывает. За свою землю сражаешься, а всё равно террорист.? Печалько.
abaika95:
если ты провокатор то с тобой общение будет только так и строится а если идиот то я буду вежлив, учтив и вообще аккуратен чтобы не задеть чувства сейчас на западе говорят с этим строго)
если ты провокатор то с тобой общение будет только так и строится а если идиот то я буду вежлив, учтив и вообще аккуратен чтобы не задеть чувства сейчас на западе говорят с этим строго)
Ну тут вроде и так все достаточно учтивы с тобой! Не стоит на этом заострять внимание.
А вот что вы скажете по новому конфликту в сегодняшнем Израиле? Куда котимся? Западная, вероятно и не только, пресса - называет это терроризмом. А людей, чья земля испокон веков принадлежала - террористами. Вот ведь как бывает. За свою землю сражаешься, а всё равно террорист.? Печалько.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 31896
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 05:21
Цитата:
Может ты и прав, что сражаясь за Родину, надо вырезать детей врага и отрезать им головы..
Наверно у тех, кто поддерживает резню в Буче или Ирпени, когда российские войска точно так же убивали мирных людей, это нормально..
Но меня все же радует что немцы поддерживают мусульман.
Двояко как то, но мусульмане это сила..
Эл-починно:
А людей, чья земля испокон веков принадлежала - террористами. Вот ведь как бывает. За свою землю сражаешься, а всё равно террорист.? Печалько.
А людей, чья земля испокон веков принадлежала - террористами. Вот ведь как бывает. За свою землю сражаешься, а всё равно террорист.? Печалько.
Может ты и прав, что сражаясь за Родину, надо вырезать детей врага и отрезать им головы..
Наверно у тех, кто поддерживает резню в Буче или Ирпени, когда российские войска точно так же убивали мирных людей, это нормально..
Но меня все же радует что немцы поддерживают мусульман.
Двояко как то, но мусульмане это сила..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13355
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 07:26
Цитата:
maxsaf:Благодарю. Крутая штука. Сегодня утром разобрался. А то вчера через гугл плей кучу накачал а толку от них ноль. Плохо сжимают, качество ужасное. 🤝✋🤘💪
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 08:11
Цитата:
Ха, красавчик, аватарка зачотная
Vit:
Благодарю. Крутая штука. Сегодня утром разобрался. А то вчера через гугл плей кучу накачал а толку от них ноль. Плохо сжимают, качество ужасное. 🤝✋🤘💪
Благодарю. Крутая штука. Сегодня утром разобрался. А то вчера через гугл плей кучу накачал а толку от них ноль. Плохо сжимают, качество ужасное. 🤝✋🤘💪
Ха, красавчик, аватарка зачотная
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 08:12
Цитата:
Подгони эту аватарку Абайке, себе новую сделаешь
Vit:
Подгони эту аватарку Абайке, себе новую сделаешь
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 3055
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 10:37
Пришёл с работы, заглянул на форум, никто ни с кем не собачится. Скушно.Цитата:
По сути евреи и арабы это один народ с разной религией. Поэтому территория там вся их, важно только поделить правильно, а этого увы не получатся многие десятилетия
Эл-починно:
А людей, чья земля испокон веков принадлежала - террористами.
А людей, чья земля испокон веков принадлежала - террористами.
По сути евреи и арабы это один народ с разной религией. Поэтому территория там вся их, важно только поделить правильно, а этого увы не получатся многие десятилетия
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 10:42
Цитата:
Религия - это выдуманное различие между людьми. Убери ее - и враги станут добрыми соседями.
saba:
По сути евреи и арабы это один народ с разной религией. Поэтому территория там вся их, важно только поделить правильно, а этого увы не получатся многие десятилетия
По сути евреи и арабы это один народ с разной религией. Поэтому территория там вся их, важно только поделить правильно, а этого увы не получатся многие десятилетия
Религия - это выдуманное различие между людьми. Убери ее - и враги станут добрыми соседями.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 11.10.23 - 10:44
Цитата:
Ну а кому оно надо, без причины ругаться. Пока все тихо - и это радует. Надо мирно жить.
saba:
Пришёл с работы, заглянул на форум, никто ни с кем не собачится. Скушно.
Пришёл с работы, заглянул на форум, никто ни с кем не собачится. Скушно.
Ну а кому оно надо, без причины ругаться. Пока все тихо - и это радует. Надо мирно жить.
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