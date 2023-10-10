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≡ Больше 400 000 тенге собрали рудничане для женщины, которую оштрафовали за цветник возле дома
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47719
Больше 400 000 тенге собрали рудничане для женщины, которую оштрафовали за цветник возле дома
Отправлено: 10.10.23 - 17:55
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- Представители торгового дома вышли на меня, передали деньги, но пожелали сохранить анонимность, - сообщил Бекшин. - Мы также собрали 283 000 в виде частных пожертвований. Кто-то скидывал по 100 или 200 тенге, были и те, кто и 5000 не пожалел.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4900
Больше 400 000 тенге собрали рудничане для женщины, которую оштрафовали за цветник возле дома
Отправлено: 11.10.23 - 10:24
#15
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Цитата:
Карачун:
никакого материального поощрения


Принцип моральной и материальной заинтересованности - движущая сила общественно-политической жизни нашего гражданского общества.
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