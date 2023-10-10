Отправлено: - 17:55

- Представители торгового дома вышли на меня, передали деньги, но пожелали сохранить анонимность, - сообщил Бекшин. - Мы также собрали 283 000 в виде частных пожертвований. Кто-то скидывал по 100 или 200 тенге, были и те, кто и 5000 не пожалел.