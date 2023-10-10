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≡ Больше 400 000 тенге собрали рудничане для женщины, которую оштрафовали за цветник возле дома
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47719
Больше 400 000 тенге собрали рудничане для женщины, которую оштрафовали за цветник возле дома
Отправлено: 10.10.23 - 17:55
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- Представители торгового дома вышли на меня, передали деньги, но пожелали сохранить анонимность, - сообщил Бекшин. - Мы также собрали 283 000 в виде частных пожертвований. Кто-то скидывал по 100 или 200 тенге, были и те, кто и 5000 не пожалел.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3140
Re: Больше 400 000 тенге собрали рудничане для женщины, которую...
Отправлено: 10.10.23 - 17:55
#1
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Люди наши молодцы, что помогли! Но инспектора надо наказать! Как минимум выпнуть со службы, без права восстановления!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13355
Больше 400 000 тенге собрали рудничане для женщины, которую оштрафовали за цветник возле дома
Отправлено: 10.10.23 - 18:00
#2
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Назло соседке. Надо было ещё конверт развернуть и сфотать деньги, что б она лопнула от злости и зависти))

[Исправлено: Vit, 10.10.2023 - 17:08]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19959
Re: Больше 400 000 тенге собрали рудничане для женщины, которую...
Отправлено: 10.10.23 - 18:57
#3
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Цитата:
Vit:
Назло соседке. Надо было ещё конверт развернуть и сфотать деньги, что б она лопнула от злости и зависти))

Ну чтобы уж совсем лопнула - дарственную на тот клочок земли вручить на общедомовом собрании :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4897
Re: Больше 400 000 тенге собрали рудничане для женщины, которую...
Отправлено: 10.10.23 - 19:58
#4
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Цитата:
юля елиссева:
Но инспектора надо наказать!


За что ?? Он же действовал по закону, по букве.
Идиотские законы, принимаемые идиотскими депутатами, , выполняемые идиотскими чиновниками.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31896
Re: Больше 400 000 тенге собрали рудничане для женщины, которую...
Отправлено: 10.10.23 - 20:09
#5
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Настоящий торгаш, Герой.
Этот магазин, там у наших соседей кто то там работал, это кухарка рассказала, что за магазин не помнит, как называется, но Спасибо!
Многие торгаши способны на такое только ради рекламы..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31896
Больше 400 000 тенге собрали рудничане для женщины, которую оштрафовали за цветник возле дома
Отправлено: 10.10.23 - 20:11
#6
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Цитата:
ACROS:
принимаемые идиотскими депутатами, ,

Это наверное такие депутаты, что сдают квартиры как наш во дворе, и запугивают народ в этом дворе, где сдают, чтоб молчали о беспределе..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4897
Re: Больше 400 000 тенге собрали рудничане для женщины, которую...
Отправлено: 10.10.23 - 20:41
#7
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Цитата://блогер Жандарбек БЕКШИН //

Это не бывший главный санитарный врач страны во времена Ковида ??
Который говорил: "...ждём, вас, товарищ Ковид и никак не дождёмся, вот, вот вы должны появиться...."
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
564
Re: Больше 400 000 тенге собрали рудничане для женщины, которую...
Отправлено: 10.10.23 - 21:35
#8
Комментарий удален модератором.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19959
Больше 400 000 тенге собрали рудничане для женщины, которую оштрафовали за цветник возле дома
Отправлено: 10.10.23 - 21:57
#9
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Вывод из статьи следующий: люди, смело сажайте цветы, ниче не бойтесь, вам ещё и денег за это подкинуть могут ;-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13355
Re: Больше 400 000 тенге собрали рудничане для женщины, которую...
Отправлено: 10.10.23 - 22:01
#10
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Цитата:
ACROS:
Жандарбек БЕКШИН

Надо подписатся на него. Он уже не в первый раз попадается мне. Это будет первый блогер на кого подпишусь. Вроде парень адекватный. Местный .
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4897
Re: Больше 400 000 тенге собрали рудничане для женщины, которую...
Отправлено: 10.10.23 - 22:05
#11
Комментарий удален модератором.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4897
Re: Больше 400 000 тенге собрали рудничане для женщины, которую...
Отправлено: 10.10.23 - 22:09
#12
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Цитата:
maxsaf:
вам ещё и денег за это подкинуть могут


Кстати: - хорошая идея для Ионенко - пусть на следующий год МАТЕРИАЛЬНО из городской казны, поощряет таких людей - движение станет массовым и никакая "соседка" уже не решиться написать донос и самое главное: - дворы приобретут более респектабельный вид и скроют убогость советских хрущёвок.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
267
Больше 400 000 тенге собрали рудничане для женщины, которую оштрафовали за цветник возле дома
Отправлено: 11.10.23 - 08:00
#13
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Цитата:
ACROS:
МАТЕРИАЛЬНО из городской казны, поощряет таких людей

ни в кое случае этого делать нельзя.
как-то помочь, допустим саженцами, каких-то интересных цветов (а не этой убогой петунии) или быть может низкорослых кустарниковых растений - да. освещать активно в местной прессе - да. конкурсы проводить глупость несусветная, но шут с ним - да. проявлять личную, акимскую, заинтересованность в подобной деятельности жителей рудного - да.
но никакого материального поощрения быть не должно. не нужно опошлять желание человека жить хоть в сколько-нибудь мало-мальски ухоженном городе.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19959
Больше 400 000 тенге собрали рудничане для женщины, которую оштрафовали за цветник возле дома
Отправлено: 11.10.23 - 08:10
#14
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Цитата:
Карачун:
как-то помочь, допустим саженцами, каких-то интересных цветов (а не этой убогой петунии) или быть может низкорослых кустарниковых растений - да. освещать активно в местной прессе - да. конкурсы проводить глупость несусветная, но шут с ним - да. проявлять личную, акимскую, заинтересованность в подобной деятельности жителей рудного - да.

Нормальный такой список получился, наверняка аким это тоже на заметку возьмёт, тем более сейчас, на хайпе надо ловить волну ;-)
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