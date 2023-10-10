Отправлено: - 18:57

Vit:

Назло соседке. Надо было ещё конверт развернуть и сфотать деньги, что б она лопнула от злости и зависти))

Цитата:Ну чтобы уж совсем лопнула - дарственную на тот клочок земли вручить на общедомовом собрании