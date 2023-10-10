Отправлено: - 11:27

maxsaf:

А чё, что-то существенно поменялось с тех времён? По-моему всегда было одно и то же - есть опасность - объединяются. Прошла опасность - разъединяются. И так по кругу )) триста лет назад одни нападали на других, и сейчас то же самое, одни нападают на других. Ниче не поменялось

maxsaf:

Избавлялись от всего чуждого на своей земле. А у вас не так?

maxsaf:

Ну а кто мешает обратно сорваться с мест и выдвинуться скот пасти? Или понравилось то, к чему принуждали?

Цитата:россия нападает на другихниче не поменялосьзато и уголовка тем кто за нее выступит) у нас вроде как раздробленности в государстве нет как тогданаученные, знаем что россии тока дай повод всю руку откусит) Цитата:пруссия земля россииокей так и запишем-пациент бредит)ну а мы же не обиженные жизньюу нас вон Петропавловск как стоял так и стоиттак в чем претензия? Цитата:один раз сорвалисьвсей ордоймоскву спалили нечайнобольше со срыванием с мест не играемся))