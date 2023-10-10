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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47719
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Отправлено: 10.10.23 - 09:03
9 октября 1731 года хан казахского Младшего жуза Абулхаир принял подданство Российской империи. Так был запущен процесс вхождения казахских земель в состав России.
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Отправлено: 10.10.23 - 11:00
Цитата:
А чё, что-то существенно поменялось с тех времён? По-моему всегда было одно и то же - есть опасность - объединяются. Прошла опасность - разъединяются. И так по кругу )) триста лет назад одни нападали на других, и сейчас то же самое, одни нападают на других. Ниче не поменялось
abaika95:
ты реально сравниваешь исторические события 300 летней давности и современные реалии политики государств?
ты реально сравниваешь исторические события 300 летней давности и современные реалии политики государств?
А чё, что-то существенно поменялось с тех времён? По-моему всегда было одно и то же - есть опасность - объединяются. Прошла опасность - разъединяются. И так по кругу )) триста лет назад одни нападали на других, и сейчас то же самое, одни нападают на других. Ниче не поменялось
Re: Подождите, у меня все ходы записаны
Отправлено: 10.10.23 - 11:02
Это Советская власть как-то изглаживала ситуацию с добровольным присоединением, а фактически шла полномасштабная колонизация средней Азии, упразднили ханство, оставили местных султанов, а их детей забрали на службу (Шокан Валиханов был адютантом у Омского губернатора). Скот отобрали, принудили кочевников к оседлости. С высоты прошедших лет трудно судить, хорошо ли поступили с национальными меньшинствами, но скорее всего спас ленинский призыв объединить всех пролетариев.
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Отправлено: 10.10.23 - 11:03
Цитата:
Избавлялись от всего чуждого на своей земле. А у вас не так?
abaika95:
почему переименовали старинный немецкий город Кенегсберг?
почему переименовали старинный немецкий город Кенегсберг?
Избавлялись от всего чуждого на своей земле. А у вас не так?
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Отправлено: 10.10.23 - 11:05
Цитата:
Ну а кто мешает обратно сорваться с мест и выдвинуться скот пасти? Или понравилось то, к чему принуждали?
сайлау курманов:
Скот отобрали, принудили кочевников к оседлости.
Скот отобрали, принудили кочевников к оседлости.
Ну а кто мешает обратно сорваться с мест и выдвинуться скот пасти? Или понравилось то, к чему принуждали?
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Отправлено: 10.10.23 - 11:15
В то время это было смертельно для кочевников скотоводов, равносильно отобрать имущество и пустить по ветру. Однако, преимущества оседлого образа жизни сделали свое дело, что об этом говорить. Хотя и были противники. Но, только Советская власть каждой нации дало по республике и уравняла во всех правах, участь американских индейцев миновала, за что должны благодарить товарища Ленина.
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Отправлено: 10.10.23 - 11:24
Цитата:
Ну вот вы сейчас знаете, что такое горячая вода, ванна, электричество, свет, туалет, огород и прочие плюшки оседлой жизни. Как бы вы донесли эту идею кочевникам, которым нафиг ниче это не нужно было? Ну, кроме принудиловки.
сайлау курманов:
В то время это было смертельно для кочевников скотоводов, равносильно отобрать имущество и пустить по ветру. Однако, преимущества оседлого образа жизни сделали свое дело, что об этом говорить.
В то время это было смертельно для кочевников скотоводов, равносильно отобрать имущество и пустить по ветру. Однако, преимущества оседлого образа жизни сделали свое дело, что об этом говорить.
Ну вот вы сейчас знаете, что такое горячая вода, ванна, электричество, свет, туалет, огород и прочие плюшки оседлой жизни. Как бы вы донесли эту идею кочевникам, которым нафиг ниче это не нужно было? Ну, кроме принудиловки.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14208
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Отправлено: 10.10.23 - 11:27
Цитата:
россия нападает на других
ниче не поменялось
зато и уголовка тем кто за нее выступит) у нас вроде как раздробленности в государстве нет как тогда
наученные, знаем что россии тока дай повод всю руку откусит) Цитата:
пруссия земля россии
окей так и запишем-пациент бредит)
ну а мы же не обиженные жизнью
у нас вон Петропавловск как стоял так и стоит
так в чем претензия? Цитата:
один раз сорвались
всей ордой
москву спалили нечайно
больше со срыванием с мест не играемся))
maxsaf:
А чё, что-то существенно поменялось с тех времён? По-моему всегда было одно и то же - есть опасность - объединяются. Прошла опасность - разъединяются. И так по кругу )) триста лет назад одни нападали на других, и сейчас то же самое, одни нападают на других. Ниче не поменялось
А чё, что-то существенно поменялось с тех времён? По-моему всегда было одно и то же - есть опасность - объединяются. Прошла опасность - разъединяются. И так по кругу )) триста лет назад одни нападали на других, и сейчас то же самое, одни нападают на других. Ниче не поменялось
россия нападает на других
ниче не поменялось
зато и уголовка тем кто за нее выступит) у нас вроде как раздробленности в государстве нет как тогда
наученные, знаем что россии тока дай повод всю руку откусит) Цитата:
maxsaf:
Избавлялись от всего чуждого на своей земле. А у вас не так?
Избавлялись от всего чуждого на своей земле. А у вас не так?
пруссия земля россии
окей так и запишем-пациент бредит)
ну а мы же не обиженные жизнью
у нас вон Петропавловск как стоял так и стоит
так в чем претензия? Цитата:
maxsaf:
Ну а кто мешает обратно сорваться с мест и выдвинуться скот пасти? Или понравилось то, к чему принуждали?
Ну а кто мешает обратно сорваться с мест и выдвинуться скот пасти? Или понравилось то, к чему принуждали?
один раз сорвались
всей ордой
москву спалили нечайно
больше со срыванием с мест не играемся))
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Отправлено: 10.10.23 - 11:34
Цитата:
Опять к чужим победам примазываетесь?))
abaika95:
один раз сорвались всей ордой москву спалили нечайно
один раз сорвались всей ордой москву спалили нечайно
Опять к чужим победам примазываетесь?))
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Отправлено: 10.10.23 - 11:36
Цитата:
Ну съездите в Кеннигсберг, крикните там что это земля немцев, и сразу в дурку определят
abaika95:
пруссия земля россии окей так и запишем-пациент бредит)
пруссия земля россии окей так и запишем-пациент бредит)
Ну съездите в Кеннигсберг, крикните там что это земля немцев, и сразу в дурку определят
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Отправлено: 10.10.23 - 11:38
Цитата:
Недавно какие-то чудики из Петропавловска чуть из состава страны не вышли, по глупости
abaika95:
у нас вроде как раздробленности в государстве нет
у нас вроде как раздробленности в государстве нет
Недавно какие-то чудики из Петропавловска чуть из состава страны не вышли, по глупости
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14208
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Отправлено: 10.10.23 - 11:46
Цитата:
да как россия к победе в великой отечественной) Цитата:
серьезно? а центр города застроенный немецкими домами это наверно таджики построили?)) Цитата:
ну чудики же сам пишешь
только чудики у нас могут так делать
maxsaf:
пять к чужим победам примазываетесь?))
пять к чужим победам примазываетесь?))
да как россия к победе в великой отечественной) Цитата:
maxsaf:
Ну съездите в Кеннигсберг, крикните там что это земля немцев, и сразу в дурку определят
Ну съездите в Кеннигсберг, крикните там что это земля немцев, и сразу в дурку определят
серьезно? а центр города застроенный немецкими домами это наверно таджики построили?)) Цитата:
maxsaf:
Недавно какие-то чудики из Петропавловска чуть из состава страны не вышли, по глупости
Недавно какие-то чудики из Петропавловска чуть из состава страны не вышли, по глупости
ну чудики же сам пишешь
только чудики у нас могут так делать
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Отправлено: 10.10.23 - 11:50
Цитата:
Ну, кто празднует победу -тот и победил) вы ещё празднуете, или вы там не при делах?
abaika95:
да как россия к победе в великой отечественной)
да как россия к победе в великой отечественной)
Ну, кто празднует победу -тот и победил) вы ещё празднуете, или вы там не при делах?
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Отправлено: 10.10.23 - 11:51
Цитата:
И только Абулхаиру это действительно удалось
abaika95:
только чудики у нас могут так делать
только чудики у нас могут так делать
И только Абулхаиру это действительно удалось
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14208
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Отправлено: 10.10.23 - 12:06
Цитата:
ааа так это работает?
то есть если россия празднует только победу 9 мая то во всех остальных войнах она позорно продувала?
так и запишем
новый учебник истории по максу
Цитата:
да как путину в нулевые который слезно в нато просился) а теперь за такое статья и 10 лет обычному человеку
двойные стандарты наверное
только у нас это 300 лет назад было а у вас вот недавно)
maxsaf:
Ну, кто празднует победу -тот и победил
Ну, кто празднует победу -тот и победил
ааа так это работает?
то есть если россия празднует только победу 9 мая то во всех остальных войнах она позорно продувала?
так и запишем
новый учебник истории по максу
Цитата:
maxsaf:
только Абулхаиру это действительно удалось
только Абулхаиру это действительно удалось
да как путину в нулевые который слезно в нато просился) а теперь за такое статья и 10 лет обычному человеку
двойные стандарты наверное
только у нас это 300 лет назад было а у вас вот недавно)
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 631
Re: Подождите, у меня все ходы записаны
Отправлено: 10.10.23 - 22:44
Когда эту бредятину перестанут публиковать в народных новостях?
Ну не новости это ничерта!
При публикации народных новостей чётко написано:
Цитата:
А эту ерунду кроме как рассуждение на (не)общую тему не назвать.
Цитата:
Заголовок неинформативен абсолютно.
Эх,были времена, когда сюда выкладывали именно новости, жалобы, запросы к гос.органам и прочее,а сейчас..."чопопало" и без особого смысла. Жалко
Ну не новости это ничерта!
При публикации народных новостей чётко написано:
Цитата:
Реклама, жалобы, предположения и рассуждения на общие темы здесь НЕ публикуются.
А эту ерунду кроме как рассуждение на (не)общую тему не назвать.
Цитата:
К публикации в «народных новостях» допускаются лишь те сообщения, которые имеют информативный заголовок и соответствующий текст, ясно раскрывающий суть новости
Заголовок неинформативен абсолютно.
Эх,были времена, когда сюда выкладывали именно новости, жалобы, запросы к гос.органам и прочее,а сейчас..."чопопало" и без особого смысла. Жалко
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