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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14208
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.10.23 - 11:31
Цитата:
ну кроме машины и квартиры у людей и другие наверно хотелки есть?
или у тебя в машину и квартиру по мещански все упирается как у колхозника?))
люди хотели по заграницам ездить, покупать дорогую мёбель, кушать суши в ресторанах
а у нас тогда фигово с этим было-не развит рынок после развала
вот и поперли в канады и германии различные национально-озабоченные прикрывая свои мещанские хотелки хорошей западной жизни происками национализма))
maxsaf:
Дык если всё у всех было так же хорошо, как у меня, и даже лучше, то какого фига ты несёшь чушь про социально-экономические причины? Все же классно у всех было
Дык если всё у всех было так же хорошо, как у меня, и даже лучше, то какого фига ты несёшь чушь про социально-экономические причины? Все же классно у всех было
ну кроме машины и квартиры у людей и другие наверно хотелки есть?
или у тебя в машину и квартиру по мещански все упирается как у колхозника?))
люди хотели по заграницам ездить, покупать дорогую мёбель, кушать суши в ресторанах
а у нас тогда фигово с этим было-не развит рынок после развала
вот и поперли в канады и германии различные национально-озабоченные прикрывая свои мещанские хотелки хорошей западной жизни происками национализма))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14208
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.10.23 - 11:40
помню в 90ые семья немцев (ну точнее русских) приехала обратно в казахстан погостить из германии куда они переехали чуть раньше
дети вышли во двор и давай хвастаться шоколадными монетами, вон смотрите че у нас есть из германии а у вас тут того нет да? мы завели их в ближайший ларек там на полках лежали эти шоколадки
ладно
а чипсы вы едите? ну когда родители покупают то да, вон все магазины завалены ими
хм
а кола у вас есть? да даже спрайт и фанта местного разлива от завода арай
блин блин смотрим у этих козыри кончаются
а джинсы смотрите какие у нас джинсы!!!!
мы покрутили пальцем у виска и пошли играть в футбол, по нашим меркам это было какое то дно уехать на запад (фильмы рэмбо, крепкий орешек, терминатор тогда в ходу) и хвастаться что у них там джинсы есть???
мещанство обыкновенное
а потом эта семья тихо вернулась в Казахстан обратно)))
отец работал дальнобойщиком и в Казахстане по зарплате получать стал в разы больше гоняя на россию
а мать с высшим образованием там была уборщицей и посудомойкой в доме у богатых немцев
и че то гордость взыграла походу)))
дети вышли во двор и давай хвастаться шоколадными монетами, вон смотрите че у нас есть из германии а у вас тут того нет да? мы завели их в ближайший ларек там на полках лежали эти шоколадки
ладно
а чипсы вы едите? ну когда родители покупают то да, вон все магазины завалены ими
хм
а кола у вас есть? да даже спрайт и фанта местного разлива от завода арай
блин блин смотрим у этих козыри кончаются
а джинсы смотрите какие у нас джинсы!!!!
мы покрутили пальцем у виска и пошли играть в футбол, по нашим меркам это было какое то дно уехать на запад (фильмы рэмбо, крепкий орешек, терминатор тогда в ходу) и хвастаться что у них там джинсы есть???
мещанство обыкновенное
а потом эта семья тихо вернулась в Казахстан обратно)))
отец работал дальнобойщиком и в Казахстане по зарплате получать стал в разы больше гоняя на россию
а мать с высшим образованием там была уборщицей и посудомойкой в доме у богатых немцев
и че то гордость взыграла походу)))
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.10.23 - 11:42
Цитата:
Сказки тут лепить не надо, про после развала. Это первая группа уехала после развала. А ты меня ко второй определил, так ведь? Это уже были нормальные годы, всё уже было тогда, и суши и мебель, так что не надо ля-ля
abaika95:
люди хотели по заграницам ездить, покупать дорогую мёбель, кушать суши в ресторанах а у нас тогда фигово с этим было-не развит рынок после развала
люди хотели по заграницам ездить, покупать дорогую мёбель, кушать суши в ресторанах а у нас тогда фигово с этим было-не развит рынок после развала
Сказки тут лепить не надо, про после развала. Это первая группа уехала после развала. А ты меня ко второй определил, так ведь? Это уже были нормальные годы, всё уже было тогда, и суши и мебель, так что не надо ля-ля
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.10.23 - 11:46
Цитата:
Цитата:
Ну, и где тут социально-экономические причины для отъезда, если все было в шоколаде?
abaika95:
отец работал дальнобойщиком и в Казахстане по зарплате получать стал в разы больше гоняя на россию
отец работал дальнобойщиком и в Казахстане по зарплате получать стал в разы больше гоняя на россию
Цитата:
abaika95:
вон все магазины завалены ими
вон все магазины завалены ими
Ну, и где тут социально-экономические причины для отъезда, если все было в шоколаде?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14208
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.10.23 - 11:48
Цитата:
суши уже были? хм на моей памяти суши ресторан в костанае первый открылся где то к 2010у
ты 13 лет назад чтоли дрыснул отсюда?)) Цитата:
поездки в загран, мёбель и суши
читай выше пишу же
мещанам этого ой как не хватало
maxsaf:
Это уже были нормальные годы, всё уже было тогда, и суши и мебель, так что не надо ля-ля
Это уже были нормальные годы, всё уже было тогда, и суши и мебель, так что не надо ля-ля
суши уже были? хм на моей памяти суши ресторан в костанае первый открылся где то к 2010у
ты 13 лет назад чтоли дрыснул отсюда?)) Цитата:
maxsaf:
Ну, и где тут социально-экономические причины для отъезда, если все было в шоколаде?
Ну, и где тут социально-экономические причины для отъезда, если все было в шоколаде?
поездки в загран, мёбель и суши
читай выше пишу же
мещанам этого ой как не хватало
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.10.23 - 11:54
Цитата:
Я родом из небогатой семьи, без заскоков и запросов, мне всего хватало
abaika95:
поездки в загран, мёбель и суши читай выше пишу же мещанам этого ой как не хватало
поездки в загран, мёбель и суши читай выше пишу же мещанам этого ой как не хватало
Я родом из небогатой семьи, без заскоков и запросов, мне всего хватало
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.10.23 - 11:55
Цитата:
Нормально общаться воспитание не позволяет?
[Исправлено: maxsaf, 10.10.2023 - 11:57]
abaika95:
ты 13 лет назад чтоли д....л отсюда?))
ты 13 лет назад чтоли д....л отсюда?))
Нормально общаться воспитание не позволяет?
[Исправлено: maxsaf, 10.10.2023 - 11:57]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 19115
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.10.23 - 12:04
Цитата:
Смотрю кроме оскорблений у тебя аргументов нет.
Зачем себя выставлять таким, позориться, не понимаю.
Хотя выше сказано правильно.
про воспитание.
[Исправлено: alex_60, 10.10.2023 - 15:53]
abaika95:
ты уж либо штаны надень либо крестик сними
ты уж либо штаны надень либо крестик сними
Смотрю кроме оскорблений у тебя аргументов нет.
Зачем себя выставлять таким, позориться, не понимаю.
Хотя выше сказано правильно.
про воспитание.
[Исправлено: alex_60, 10.10.2023 - 15:53]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14208
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.10.23 - 12:08
Цитата:
я же вроде просил уточнить)
Цитата:
если ты провокатор то с тобой общение будет только так и строится
а если идиот то я буду вежлив, учтив и вообще аккуратен чтобы не задеть чувства
сейчас на западе говорят с этим строго)
maxsaf: Нормально общаться воспитание не позволяет?
я же вроде просил уточнить)
Цитата:
abaika95: не могу не уточнить, вы с ильясом просто провокаторы или идиоты? ну это уточнение чтобы понимать как дальше выстраивать диалог учитывая все вводные
если ты провокатор то с тобой общение будет только так и строится
а если идиот то я буду вежлив, учтив и вообще аккуратен чтобы не задеть чувства
сейчас на западе говорят с этим строго)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 14208
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.10.23 - 12:11
Цитата:
а ну вот и стало все на свои места тогда ты из этих
из Казахстана стали уезжать русские, имеющие шовинистические взгляды в отношении всех нац. меньшинств. Этакий имперский тренд «старшего брата», исключавший какое-либо равноправие с любыми «братьями меньшими». Тогда было не понятно, почему они уезжают, чего боятся. Позже понял, что их страхи были обусловлены уверенностью, что к ним в Казахстане будут относится также, как они относились к казахам. Они исходили из принципа: «как ты относишься к людям так и они будут относится к тебе».Цитата:
если человек ведет себя как утка, выглядит как утка, крякает как утка и по всем параметрам хочет походить на утку
то я называю такого человека идиётом
а что?
maxsaf: Я родом из небогатой семьи, без заскоков и запросов, мне всего хватало
а ну вот и стало все на свои места тогда ты из этих
из Казахстана стали уезжать русские, имеющие шовинистические взгляды в отношении всех нац. меньшинств. Этакий имперский тренд «старшего брата», исключавший какое-либо равноправие с любыми «братьями меньшими». Тогда было не понятно, почему они уезжают, чего боятся. Позже понял, что их страхи были обусловлены уверенностью, что к ним в Казахстане будут относится также, как они относились к казахам. Они исходили из принципа: «как ты относишься к людям так и они будут относится к тебе».Цитата:
alex_60:
Смотрю кроме оскорблений у тебя аргументов нет.
Смотрю кроме оскорблений у тебя аргументов нет.
если человек ведет себя как утка, выглядит как утка, крякает как утка и по всем параметрам хочет походить на утку
то я называю такого человека идиётом
а что?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 31894
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.10.23 - 19:20
Что то торгаши нытики из за ненавистного казахского языка замолчали, думал хоть почитать очередное нытье о ценниках..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.10.23 - 19:22
Цитата:
Бесится, что из за меня ему премию не дают
alex_60:
Смотрю кроме оскорблений у тебя аргументов нет. Зачем себя выставлять таким, позориться, не понимаю. Хотя выше сказано правильно. про воспитание.
Смотрю кроме оскорблений у тебя аргументов нет. Зачем себя выставлять таким, позориться, не понимаю. Хотя выше сказано правильно. про воспитание.
Бесится, что из за меня ему премию не дают
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.10.23 - 19:28
Цитата:
Так это ты главный ненавистник. Или фотки с курсов покажи, или варежку не разевай
111:
Что то торгаши нытики из за ненавистного казахского языка замолчали, думал хоть почитать очередное нытье о ценниках..
Что то торгаши нытики из за ненавистного казахского языка замолчали, думал хоть почитать очередное нытье о ценниках..
Так это ты главный ненавистник. Или фотки с курсов покажи, или варежку не разевай
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 13354
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.10.23 - 22:06
Цитата:
maxsaf:Подскажи мне русскоязычную програму на телефон, что б с фотки уменьшить фото до размера аватарки. Для нг. 100/100 и 46360 б.
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