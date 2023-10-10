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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14208
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.10.23 - 11:31
#11026
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Цитата:
maxsaf:
Дык если всё у всех было так же хорошо, как у меня, и даже лучше, то какого фига ты несёшь чушь про социально-экономические причины? Все же классно у всех было

ну кроме машины и квартиры у людей и другие наверно хотелки есть?
или у тебя в машину и квартиру по мещански все упирается как у колхозника?))

люди хотели по заграницам ездить, покупать дорогую мёбель, кушать суши в ресторанах
а у нас тогда фигово с этим было-не развит рынок после развала

вот и поперли в канады и германии различные национально-озабоченные прикрывая свои мещанские хотелки хорошей западной жизни происками национализма))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14208
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.10.23 - 11:40
#11027
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помню в 90ые семья немцев (ну точнее русских) приехала обратно в казахстан погостить из германии куда они переехали чуть раньше
дети вышли во двор и давай хвастаться шоколадными монетами, вон смотрите че у нас есть из германии а у вас тут того нет да? мы завели их в ближайший ларек там на полках лежали эти шоколадки
ладно
а чипсы вы едите? ну когда родители покупают то да, вон все магазины завалены ими
хм
а кола у вас есть? да даже спрайт и фанта местного разлива от завода арай
блин блин смотрим у этих козыри кончаются
а джинсы смотрите какие у нас джинсы!!!!
мы покрутили пальцем у виска и пошли играть в футбол, по нашим меркам это было какое то дно уехать на запад (фильмы рэмбо, крепкий орешек, терминатор тогда в ходу) и хвастаться что у них там джинсы есть???


мещанство обыкновенное

а потом эта семья тихо вернулась в Казахстан обратно)))
отец работал дальнобойщиком и в Казахстане по зарплате получать стал в разы больше гоняя на россию
а мать с высшим образованием там была уборщицей и посудомойкой в доме у богатых немцев
и че то гордость взыграла походу)))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19955
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.10.23 - 11:42
#11028
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Цитата:
abaika95:
люди хотели по заграницам ездить, покупать дорогую мёбель, кушать суши в ресторанах а у нас тогда фигово с этим было-не развит рынок после развала

Сказки тут лепить не надо, про после развала. Это первая группа уехала после развала. А ты меня ко второй определил, так ведь? Это уже были нормальные годы, всё уже было тогда, и суши и мебель, так что не надо ля-ля ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19955
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.10.23 - 11:46
#11029
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Цитата:
abaika95:
отец работал дальнобойщиком и в Казахстане по зарплате получать стал в разы больше гоняя на россию

Цитата:
abaika95:
вон все магазины завалены ими

Ну, и где тут социально-экономические причины для отъезда, если все было в шоколаде?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14208
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.10.23 - 11:48
#11030
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Цитата:
maxsaf:
Это уже были нормальные годы, всё уже было тогда, и суши и мебель, так что не надо ля-ля

суши уже были? хм на моей памяти суши ресторан в костанае первый открылся где то к 2010у
ты 13 лет назад чтоли дрыснул отсюда?)) Цитата:
maxsaf:
Ну, и где тут социально-экономические причины для отъезда, если все было в шоколаде?

поездки в загран, мёбель и суши
читай выше пишу же
мещанам этого ой как не хватало
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19955
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.10.23 - 11:54
#11031
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Цитата:
abaika95:
поездки в загран, мёбель и суши читай выше пишу же мещанам этого ой как не хватало

Я родом из небогатой семьи, без заскоков и запросов, мне всего хватало ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19955
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.10.23 - 11:55
#11032
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Цитата:
abaika95:
ты 13 лет назад чтоли д....л отсюда?))

Нормально общаться воспитание не позволяет?

[Исправлено: maxsaf, 10.10.2023 - 11:57]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19115
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.10.23 - 12:04
#11033
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Цитата:
abaika95:
ты уж либо штаны надень либо крестик сними


Смотрю кроме оскорблений у тебя аргументов нет.
Зачем себя выставлять таким, позориться, не понимаю.
Хотя выше сказано правильно.
про воспитание.

[Исправлено: alex_60, 10.10.2023 - 15:53]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14208
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.10.23 - 12:08
#11034
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Цитата:
maxsaf: Нормально общаться воспитание не позволяет?

я же вроде просил уточнить)
Цитата:
abaika95: не могу не уточнить, вы с ильясом просто провокаторы или идиоты? ну это уточнение чтобы понимать как дальше выстраивать диалог учитывая все вводные



если ты провокатор то с тобой общение будет только так и строится
а если идиот то я буду вежлив, учтив и вообще аккуратен чтобы не задеть чувства
сейчас на западе говорят с этим строго)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
14208
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.10.23 - 12:11
#11035
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Цитата:
maxsaf: Я родом из небогатой семьи, без заскоков и запросов, мне всего хватало


а ну вот и стало все на свои места тогда ты из этих

из Казахстана стали уезжать русские, имеющие шовинистические взгляды в отношении всех нац. меньшинств. Этакий имперский тренд «старшего брата», исключавший какое-либо равноправие с любыми «братьями меньшими». Тогда было не понятно, почему они уезжают, чего боятся. Позже понял, что их страхи были обусловлены уверенностью, что к ним в Казахстане будут относится также, как они относились к казахам. Они исходили из принципа: «как ты относишься к людям так и они будут относится к тебе».Цитата:
alex_60:
Смотрю кроме оскорблений у тебя аргументов нет.

если человек ведет себя как утка, выглядит как утка, крякает как утка и по всем параметрам хочет походить на утку
то я называю такого человека идиётом

а что?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31894
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.10.23 - 19:20
#11036
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Что то торгаши нытики из за ненавистного казахского языка замолчали, думал хоть почитать очередное нытье о ценниках..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19955
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.10.23 - 19:22
#11037
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Цитата:
alex_60:
Смотрю кроме оскорблений у тебя аргументов нет. Зачем себя выставлять таким, позориться, не понимаю. Хотя выше сказано правильно. про воспитание.

Бесится, что из за меня ему премию не дают 8-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19955
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.10.23 - 19:28
#11038
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Цитата:
111:
Что то торгаши нытики из за ненавистного казахского языка замолчали, думал хоть почитать очередное нытье о ценниках..

Так это ты главный ненавистник. Или фотки с курсов покажи, или варежку не разевай ;-) :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13354
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.10.23 - 22:06
#11039
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Цитата:
maxsaf:
Подскажи мне русскоязычную програму на телефон, что б с фотки уменьшить фото до размера аватарки. Для нг. 100/100 и 46360 б.
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