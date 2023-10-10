Отправлено: - 11:31

maxsaf:

Дык если всё у всех было так же хорошо, как у меня, и даже лучше, то какого фига ты несёшь чушь про социально-экономические причины? Все же классно у всех было

Цитата:ну кроме машины и квартиры у людей и другие наверно хотелки есть?или у тебя в машину и квартиру по мещански все упирается как у колхозника?))люди хотели по заграницам ездить, покупать дорогую мёбель, кушать суши в ресторанаха у нас тогда фигово с этим было-не развит рынок после развалавот и поперли в канады и германии различные национально-озабоченные прикрывая свои мещанские хотелки хорошей западной жизни происками национализма))