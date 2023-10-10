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Больше 400 000 тенге собрали рудничане для женщины, которую оштрафовали за цветник возле дома
Больше 400 000 тенге собрали рудничане для женщины, которую оштрафовали за цветник возле дома
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47719
Больше 400 000 тенге собрали рудничане для женщины, которую оштрафовали за цветник возле дома
Отправлено: 10.10.23 - 17:55
- Представители торгового дома вышли на меня, передали деньги, но пожелали сохранить анонимность, - сообщил Бекшин. - Мы также собрали 283 000 в виде частных пожертвований. Кто-то скидывал по 100 или 200 тенге, были и те, кто и 5000 не пожалел.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3140
Re: Больше 400 000 тенге собрали рудничане для женщины, которую...
Отправлено: 10.10.23 - 17:55
Люди наши молодцы, что помогли! Но инспектора надо наказать! Как минимум выпнуть со службы, без права восстановления!
Больше 400 000 тенге собрали рудничане для женщины, которую оштрафовали за цветник возле дома
Отправлено: 10.10.23 - 18:00
Назло соседке. Надо было ещё конверт развернуть и сфотать деньги, что б она лопнула от злости и зависти))
[Исправлено: Vit, 10.10.2023 - 17:08]
[Исправлено: Vit, 10.10.2023 - 17:08]
Re: Больше 400 000 тенге собрали рудничане для женщины, которую...
Отправлено: 10.10.23 - 18:57
Цитата:
Ну чтобы уж совсем лопнула - дарственную на тот клочок земли вручить на общедомовом собрании
Vit:
Назло соседке. Надо было ещё конверт развернуть и сфотать деньги, что б она лопнула от злости и зависти))
Назло соседке. Надо было ещё конверт развернуть и сфотать деньги, что б она лопнула от злости и зависти))
Ну чтобы уж совсем лопнула - дарственную на тот клочок земли вручить на общедомовом собрании
Re: Больше 400 000 тенге собрали рудничане для женщины, которую...
Отправлено: 10.10.23 - 19:58
Цитата:
За что ?? Он же действовал по закону, по букве.
Идиотские законы, принимаемые идиотскими депутатами, , выполняемые идиотскими чиновниками.
юля елиссева:
Но инспектора надо наказать!
Но инспектора надо наказать!
За что ?? Он же действовал по закону, по букве.
Идиотские законы, принимаемые идиотскими депутатами, , выполняемые идиотскими чиновниками.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 31894
Re: Больше 400 000 тенге собрали рудничане для женщины, которую...
Отправлено: 10.10.23 - 20:09
Настоящий торгаш, Герой.
Этот магазин, там у наших соседей кто то там работал, это кухарка рассказала, что за магазин не помнит, как называется, но Спасибо!
Многие торгаши способны на такое только ради рекламы..
Этот магазин, там у наших соседей кто то там работал, это кухарка рассказала, что за магазин не помнит, как называется, но Спасибо!
Многие торгаши способны на такое только ради рекламы..
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 31894
Больше 400 000 тенге собрали рудничане для женщины, которую оштрафовали за цветник возле дома
Отправлено: 10.10.23 - 20:11
Цитата:
Это наверное такие депутаты, что сдают квартиры как наш во дворе, и запугивают народ в этом дворе, где сдают, чтоб молчали о беспределе..
ACROS:
принимаемые идиотскими депутатами, ,
принимаемые идиотскими депутатами, ,
Это наверное такие депутаты, что сдают квартиры как наш во дворе, и запугивают народ в этом дворе, где сдают, чтоб молчали о беспределе..
Re: Больше 400 000 тенге собрали рудничане для женщины, которую...
Отправлено: 10.10.23 - 20:41
Цитата://блогер Жандарбек БЕКШИН //
Это не бывший главный санитарный врач страны во времена Ковида ??
Который говорил: "...ждём, вас, товарищ Ковид и никак не дождёмся, вот, вот вы должны появиться...."
Это не бывший главный санитарный врач страны во времена Ковида ??
Который говорил: "...ждём, вас, товарищ Ковид и никак не дождёмся, вот, вот вы должны появиться...."
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 564
Re: Больше 400 000 тенге собрали рудничане для женщины, которую...
Отправлено: 10.10.23 - 21:35
Комментарий удален модератором.
Больше 400 000 тенге собрали рудничане для женщины, которую оштрафовали за цветник возле дома
Отправлено: 10.10.23 - 21:57
Вывод из статьи следующий: люди, смело сажайте цветы, ниче не бойтесь, вам ещё и денег за это подкинуть могут
Re: Больше 400 000 тенге собрали рудничане для женщины, которую...
Отправлено: 10.10.23 - 22:01
Цитата:
Надо подписатся на него. Он уже не в первый раз попадается мне. Это будет первый блогер на кого подпишусь. Вроде парень адекватный. Местный .
ACROS:
Жандарбек БЕКШИН
Жандарбек БЕКШИН
Надо подписатся на него. Он уже не в первый раз попадается мне. Это будет первый блогер на кого подпишусь. Вроде парень адекватный. Местный .
Re: Больше 400 000 тенге собрали рудничане для женщины, которую...
Отправлено: 10.10.23 - 22:05
Комментарий удален модератором.
Re: Больше 400 000 тенге собрали рудничане для женщины, которую...
Отправлено: 10.10.23 - 22:09
Цитата:
Кстати: - хорошая идея для Ионенко - пусть на следующий год МАТЕРИАЛЬНО из городской казны, поощряет таких людей - движение станет массовым и никакая "соседка" уже не решиться написать донос и самое главное: - дворы приобретут более респектабельный вид и скроют убогость советских хрущёвок.
maxsaf:
вам ещё и денег за это подкинуть могут
вам ещё и денег за это подкинуть могут
Кстати: - хорошая идея для Ионенко - пусть на следующий год МАТЕРИАЛЬНО из городской казны, поощряет таких людей - движение станет массовым и никакая "соседка" уже не решиться написать донос и самое главное: - дворы приобретут более респектабельный вид и скроют убогость советских хрущёвок.
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