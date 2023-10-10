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≡ "Сук, на котором мы сидим, отпилили" - Как отреагировали на историю со штрафом за палисадник чиновники в Рудном и Астане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47719
"Сук, на котором мы сидим, отпилили" - Как отреагировали на историю со штрафом за палисадник чиновники в Рудном и Астане
Отправлено: 10.10.23 - 14:59
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С 5 октября Людмила Пионткевич успела встретиться с городским прокурором и акимом Рудного. Не остался в стороне и главный государственный инспектор по использованию и охране земель РК Мурат ТЕМИРЖАНОВ.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19955
"Сук, на котором мы сидим, отпилили" - Как отреагировали на историю со штрафом за палисадник чиновники в Рудном и Астане
Отправлено: 10.10.23 - 21:51
#15
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Цитата:
ACROS:
Он наверное- не один сажал цветы, а вместе с председателем ПКСК

Преступление совершено группой лиц по предварительному сговору :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19955
"Сук, на котором мы сидим, отпилили" - Как отреагировали на историю со штрафом за палисадник чиновники в Рудном и Астане
Отправлено: 10.10.23 - 21:54
#16
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Цитата:
ACROS:
Цитата://даже пообещал компенсировать сумму штрафа независимо от итогов разбирательств.// Я так понял: - что этот чиновник даст ( верней ПООБЕЩАЛ - что не ОДНО и ТОЖЕ) ей деньги в ЛЮБОМ случае.

Благоустройство придомовой территории - это ответственная гражданская позиция, заслуживающая как минимум уважения. Если же уже оплаченный штраф в правовом поле вернуть не удастся, готов сам лично вернуть вышеуказанные средства гражданке Пионткевич", - пообещал Темиржанов.

Мы об одном и том же чиновнике говорим?
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