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≡ "Сук, на котором мы сидим, отпилили" - Как отреагировали на историю со штрафом за палисадник чиновники в Рудном и Астане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47719
"Сук, на котором мы сидим, отпилили" - Как отреагировали на историю со штрафом за палисадник чиновники в Рудном и Астане
Отправлено: 10.10.23 - 14:59
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С 5 октября Людмила Пионткевич успела встретиться с городским прокурором и акимом Рудного. Не остался в стороне и главный государственный инспектор по использованию и охране земель РК Мурат ТЕМИРЖАНОВ.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
378
Re: "Сук, на котором мы сидим, отпилили" - Как...
Отправлено: 10.10.23 - 14:59
#1
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Разберемся как следует и накажем кого попало, точно КУЦы.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31894
Re: "Сук, на котором мы сидим, отпилили" - Как...
Отправлено: 10.10.23 - 15:44
#2
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Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31894
Re: "Сук, на котором мы сидим, отпилили" - Как...
Отправлено: 10.10.23 - 15:45
#3
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Цитата:
Ильяс:
Разберемся как следует и накажем кого попало, точно КУЦы.

Ну пока разбираемся, люди помогают

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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3140
Re: "Сук, на котором мы сидим, отпилили" - Как...
Отправлено: 10.10.23 - 16:44
#4
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Накажут ли этого инспектора и того, кто давал ему команду?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13354
"Сук, на котором мы сидим, отпилили" - Как отреагировали на историю со штрафом за палисадник чиновники в Рудном и Астане
Отправлено: 10.10.23 - 17:19
#5
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Цитата:
юля елиссева:
Нет. Такие люди нужны . Таким скажут фас, он пойдёт и маму родную оштрафует лишь бы медаль начальство дало.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
13354
Re: "Сук, на котором мы сидим, отпилили" - Как...
Отправлено: 10.10.23 - 17:38
#6
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Цитата:
111:

Ааа он ещё оказывается посидел с пенсами чай- май попил и потом счёт выписал 260 тыщ.
П.С Господи прости нас, во что люди превратились. Как и говорит Алекс. Вот она нечесть.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19955
"Сук, на котором мы сидим, отпилили" - Как отреагировали на историю со штрафом за палисадник чиновники в Рудном и Астане
Отправлено: 10.10.23 - 19:07
#7
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Юджина оштрафовали за его палисадник? :lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6363
Re: "Сук, на котором мы сидим, отпилили" - Как...
Отправлено: 10.10.23 - 19:18
#8
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В любом случае везде должен быть здравый смысл. Например, целый штат сотрудников ведомства бегают за старушками и мелкими лавочниками,измеряют сто метровки, штрафуют за чеки и всякое,когда грабят и вывозят богатства страны все кому не лень. Хотя, могли бы спросить как заработали, откуда миллиарды?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19955
"Сук, на котором мы сидим, отпилили" - Как отреагировали на историю со штрафом за палисадник чиновники в Рудном и Астане
Отправлено: 10.10.23 - 19:25
#9
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Цитата:
сайлау курманов:
Хотя, могли бы спросить как заработали, откуда миллиарды?

Надо акима спросить, где деньги за колесо обозрения лям баксов, нашли или нет? ;-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4897
Re: "Сук, на котором мы сидим, отпилили" - Как...
Отправлено: 10.10.23 - 19:35
#10
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Цитата://было проведено по букве закона, я лично считаю, что везде должен быть здравый смысл и логика//

Тогда вопрос, вам, гос.чиновникам: - не стройте из себя невинных девочек и когда принимаете ТАКИЕ законы, где ваша ЛОГИКА и ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ ???

Цитата://готов сам лично вернуть вышеуказанные средства//

Георгий, вам вопрос: - можно ли проследить - вернул ли сей чиновник сумму штрафа этой гражданке?? Или это слова НА ПУБЛИКУ, для дешёвого авторитета, на фоне ими же созданной юридической коллизии ??

Цитата:
сайлау курманов:
измеряют сто метровки


Уже нет этой СТОметровки.

Цитата:
сайлау курманов:
могли бы спросить как заработали, откуда миллиарды?


Сдаётся мне что :- они САМИ у СЕБЯ не будут спрашивать.
Это как у Грибоедова: "...а, судьи кто ??..."
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6363
Re: "Сук, на котором мы сидим, отпилили" - Как...
Отправлено: 10.10.23 - 20:52
#11
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Стометровки нет, но бывший в таком положении магазин владельцы не могут ни продать, ни сдать потому что люди напуганы что ситуация может повториться. Многие объекты просто закрылись и стоят бесхозными, некоторые продаются по цене квартиры, хотя люди вложились деньгами. А ведь главный тогда обещал, делайте, работайте, никто вам мешать не будет
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19955
"Сук, на котором мы сидим, отпилили" - Как отреагировали на историю со штрафом за палисадник чиновники в Рудном и Астане
Отправлено: 10.10.23 - 20:58
#12
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Цитата:
ACROS:
Цитата://готов сам лично вернуть вышеуказанные средства// Георгий, вам вопрос: - можно ли проследить - вернул ли сей чиновник сумму штрафа этой гражданке?? Или это слова НА ПУБЛИКУ, для дешёвого авторитета, на фоне ими же созданной юридической коллизии ??

Внимательнее читайте. Он сказал что вернёт из своих ЕСЛИ другими способами покрыть штраф не получится. Его уже покрыли в двойном размере, так что дело сделано.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4897
Re: "Сук, на котором мы сидим, отпилили" - Как...
Отправлено: 10.10.23 - 21:03
#13
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Цитата:
maxsaf:


Цитата://даже пообещал компенсировать сумму штрафа независимо от итогов разбирательств.//
Я так понял: - что этот чиновник даст ( верней ПООБЕЩАЛ - что не ОДНО и ТОЖЕ) ей деньги в ЛЮБОМ случае.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4897
Re: "Сук, на котором мы сидим, отпилили" - Как...
Отправлено: 10.10.23 - 21:06
#14
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Цитата:
maxsaf:
Юджина оштрафовали за его палисадник?


Он наверное- не один сажал цветы, а вместе с председателем ПКСК и в их дворе нету павликов морозовых.
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