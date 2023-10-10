Отправлено: - 20:58

ACROS:

Цитата://готов сам лично вернуть вышеуказанные средства// Георгий, вам вопрос: - можно ли проследить - вернул ли сей чиновник сумму штрафа этой гражданке?? Или это слова НА ПУБЛИКУ, для дешёвого авторитета, на фоне ими же созданной юридической коллизии ??

Цитата:Внимательнее читайте. Он сказал что вернёт из своих ЕСЛИ другими способами покрыть штраф не получится. Его уже покрыли в двойном размере, так что дело сделано.