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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31878
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.09.23 - 18:00
#8566
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26069
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.09.23 - 19:19
#8567
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Спасатели, заболели - чтоли?... :-o
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31878
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.09.23 - 21:16
#8568
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26069
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.09.23 - 21:22
#8569
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Хорошо, что дверь - узкая.
А то бы, заехала... :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31878
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.10.23 - 15:29
#8570
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26069
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.10.23 - 15:36
#8571
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Это столб освещения, металлический.
На Т-образном перекрёстке,
в нашкй дкревне... :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31878
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.10.23 - 15:41
#8572
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26069
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.10.23 - 15:48
#8573
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Это Газ и Электро. Под землёй.
На глубине 90 си. Возле дома.
Расстояние между ними - 63
сантиметра... :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31878
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.10.23 - 15:52
#8574
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26069
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.10.23 - 15:56
#8575
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И в лес не нужно - ездить.
Грибы растут возле
машины, на парковке... :oops: :oops: :-P
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Страница 572 из 572«1...570571572
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