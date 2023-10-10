НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Сук, на котором мы сидим, отпилили" - Как отреагировали на историю со штрафом за палисадник чиновники в Рудном и Астане
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47716
"Сук, на котором мы сидим, отпилили" - Как отреагировали на историю со штрафом за палисадник чиновники в Рудном и Астане
Отправлено: 10.10.23 - 14:59
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 5 октября Людмила Пионткевич успела встретиться с городским прокурором и акимом Рудного. Не остался в стороне и главный государственный инспектор по использованию и охране земель РК Мурат ТЕМИРЖАНОВ.
Читать новость

Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
378
Re: "Сук, на котором мы сидим, отпилили" - Как...
Отправлено: 10.10.23 - 14:59
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разберемся как следует и накажем кого попало, точно КУЦы.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31878
Re: "Сук, на котором мы сидим, отпилили" - Как...
Отправлено: 10.10.23 - 15:44
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
31878
Re: "Сук, на котором мы сидим, отпилили" - Как...
Отправлено: 10.10.23 - 15:45
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ильяс:
Разберемся как следует и накажем кого попало, точно КУЦы.

Ну пока разбираемся, люди помогают

Профайл
юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3139
Re: "Сук, на котором мы сидим, отпилили" - Как...
Отправлено: 10.10.23 - 16:44
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Накажут ли этого инспектора и того, кто давал ему команду?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 83, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 83
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS