Re: Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая...

Отправлено: - 09:04

Я тоже посадил полисадник возле дома, ёлочку, дубок и рябину вместе с цветами в первый раз съели соседские овцы и козы, на следующий год снова сьели. Поставил штакетник, не помогло, у них появился верблюд, которому пофиг мой штакетник и обглодал ёлочку, дубок и рябинку,а саженец каштана под корень сьел. Участковый по жалобе провел доверительную беседу с хозяином и вместо 30 голов, теперь ходит 150. И все стремятся к полисаднику. Завел овчарку для обороны. Но теперь знаю, что не только овец надо бояться