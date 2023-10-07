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≡ Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47712
Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
Отправлено: 07.10.23 - 17:30
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5 октября к жительнице Рудного Людмиле ПИОНТКЕВИЧ пришла проверка. Чиновников интересовали цветы, которая заботливая хозяйка высадила под окном своего дома. Они посчитали, что рудничанка незаконно захватила государственную землю. Женщине выписали штраф в размере 258 750 тенге и предписали выкопать цветочки. Ситуацией уже заинтересовались в администрации президента и сегодня, 7 октября, Людмила Анатольевна встретилась с акимом Рудного.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4887
Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
Отправлено: 09.10.23 - 11:21
#45
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Цитата:
maxsaf:
сразу на меня обижаться начинают


Вы тоже С.С, но не наш С.С - вот и всё отличие.
А, так ничего канадского или заморского лоска в вас нет - обыкновенный парень с Затоболовки, почему то брызжущий желчью на свою родину.

[Исправлено: Gljuk, 09.10.2023 - 11:54]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19916
Re: Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая...
Отправлено: 09.10.23 - 23:19
#46
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Главный государственный инспектор по использованию и охране земель Мурат Темиржанов на своей странице в Facebook сообщил, что если не получится вернуть штраф законным путем - вернёт со своих личных.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1116
Re: Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая...
Отправлено: 10.10.23 - 09:04
#47
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Я тоже посадил полисадник возле дома, ёлочку, дубок и рябину вместе с цветами в первый раз съели соседские овцы и козы, на следующий год снова сьели. Поставил штакетник, не помогло, у них появился верблюд, которому пофиг мой штакетник и обглодал ёлочку, дубок и рябинку,а саженец каштана под корень сьел. Участковый по жалобе провел доверительную беседу с хозяином и вместо 30 голов, теперь ходит 150. И все стремятся к полисаднику. Завел овчарку для обороны. Но теперь знаю, что не только овец надо бояться
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19916
Цветами захватила землю - Жительнице Рудного, которая благоустроила палисадник возле своего дома, выписали крупный штраф
Отправлено: 10.10.23 - 09:52
#48
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У меня перед домом - цветы и сад. Яблоки, груши, слива, абрикосы и черешня. Ну и неплохой газон, детям играть в подвижные игры. Места свободного валом, красота
;-)

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