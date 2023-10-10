Отправлено: - 09:32

юля елиссева:

а где Абулхаира должны признать иноагентом? Это российская практика, объявлять всех инакомыслящих иноагентами. Абулхаир, присоединивший к России земли Младшего Жуза никаким образом в России под иноагенты не попадает.

Цитата:Да, иноагент ему не совсем подходит. Может лидер пятой колонны?