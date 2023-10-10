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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47712
Подождите, у меня все ходы записаны
Отправлено: 10.10.23 - 09:03
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9 октября 1731 года хан казахского Младшего жуза Абулхаир принял подданство Российской империи. Так был запущен процесс вхождения казахских земель в состав России.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3135
Re: Подождите, у меня все ходы записаны
Отправлено: 10.10.23 - 09:03
#1
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а где Абулхаира должны признать иноагентом? Это российская практика, объявлять всех инакомыслящих иноагентами. Абулхаир, присоединивший к России земли Младшего Жуза никаким образом в России под иноагенты не попадает.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19916
Re: Подождите, у меня все ходы записаны
Отправлено: 10.10.23 - 09:16
#2
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Цитата:
П.С. Интересно, когда Абулхаира признают иноагентом?

Наконец, то. Я уже несколько раз похожие вопросы тут задавал :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
19916
Re: Подождите, у меня все ходы записаны
Отправлено: 10.10.23 - 09:32
#3
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Цитата:
юля елиссева:
а где Абулхаира должны признать иноагентом? Это российская практика, объявлять всех инакомыслящих иноагентами. Абулхаир, присоединивший к России земли Младшего Жуза никаким образом в России под иноагенты не попадает.

Да, иноагент ему не совсем подходит. Может лидер пятой колонны? :lol:
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