Тут недавно писали про закрытый показ фильма Тюльпан, я посмотрел. Главный герой настолько душой любит это дело, мечтает свою отару иметь, жить фиг знает где, постоянная пыль и ветра... Но ему нафиг не надо ни город, ни колледж. В каментах пишут типа вот он настоящий казах. Пытались же построить завод по производству планшетов - в итоге там то ли мешки то ли сумки получились. Но если вы занимаетесь барашками - то в итоге у вас всегда целые стада барашков получаются. Вот этим и надо заниматься, тем, что умеете лучше всех в мире.
ACROS: Да, ни о чём: - Ленин назвал бы это: "...буря в стакане..", то есть несуществующей и надуманной проблемой, явно высосанной из пальца Шириновскими, Никоновыми и прочими. Миллионы оставшихся здесь русскоязычных не страдают такой чепухой, как мифическая русофобия - они даже и не знают что это такое. Да, надо признать: - существует БЫТОВОЙ национализм- он присущ любой нации и в любой стране и это, я бы назвал - ЗДОРОВЫЙ национализм.
Кайрат тут несколько раз упоминал об одном случае:
Цитата:
Kairat stayer: В части касающейся Казахской ССР, проект был подготовлен за два государственных языка, Тогда страной руководил Г. Колбин. М.Шаханов выступил против, соответственно ссылался на М.Горбачёва, но председательствующий озвучил, что на голосование ставим сначала два языка, затем за один. Проголосовали большинством голосов за первое предложение, только 27 человек были против. Но со слов М.Шаханова, он ещё раз вышел на трибуну и выразил своё несогласие, что это приведёт к вторым декабрьским событиям. После чего объявили повторное голосование, тогда за один государственный язык проголосовали большинство депутатов...
Вторые декабрьские события - это, по вашему, Шаханов высосал из пальца?
Skeptic: Вы в Рудном живёте?..... Или в вашем богатом воображении там степь, которую "вдруг" решили застроить жильём?
грушевый? или в нормальном состоянии мозг работает таким образом, что приводит к появлению мысли якобы кто-то в комментариях под статьёй о сносе ветхого жилья и строительстве на этом месте нового, может предположить что там степь которую внезапно решили застроить?
maxsaf: Кайрат тут несколько раз упоминал об одном случае:
Минуточку, минуточку! Если меня цитируете, тогда пожалуйста цитируйте в полном объёме, указанные события происходили в период СССР. Голосовали за статусы языков депутаты союзных республик, отмечал ранее, что у них и нужно спрашивать, пока ещё живы. Полностью себя цитировать не буду, ссылка ниже, тут на форуме малограмотных людей, ещё тоже ведь достаточно, чтобы они поняли о чём речь идёт, но им тоже - желаю здоровья и долголетия .
Kairat stayer: Минуточку, минуточку! Если меня цитируете, тогда пожалуйста цитируйте в полном объёме
А смысл? Там и так все понятно, даже можно ещё в два раза цитату сократить - смысл не изменится. Шаханов предупредил о возможном повторении декабрьских событий из-за русского языка. А это уже не бытовой национализм, а самый что ни на есть радикальный.
maxsaf: А смысл? Там и так все понятно, даже можно ещё в два раза цитату сократить - смысл не изменится. Шаханов предупредил о возможном повторении декабрьских событий из-за русского языка. А это уже не бытовой национализм, а самый что ни на есть радикальный.
Это его личное мнение М.Шаханова, суть события происходили в период СССР, к независимому Казахстану никакого отношения не имеют. Какой вы непонятливый, обратной дороги нет, на дворе 2023 год, а не 1989 год, почти 34 года прошло.
Рудненский инцидент наверное многие помнят, где молодые девушки не знающие требовании законов, нормативных актов, человеку обратившемуся на государственном языке говорили: мы не допустим в увеселительном заведении национализма. Тут процитирую как обычно самого себя, правда отрывок, но ссылка для интересующихся ниже:
Кайрат стайер: На законодательном уровне, в части касающейся обращения на государственном языке прописано, неоднократно обсуждали. Тем более бильярдная частное заведение, тут-же на форуме как доморощенные и зарубежные грамотеи отмечали ранее, что должны обслуживать на государственном языке. Тогда в данном случае обязательно кто-то должен был общаться с клиентом заведения на казахском языке. Девушки наверняка не знают про движение Тіл майданы и за Куата, при этом категорически отказались обслужить клиента на казахском языке обращения. Да и с каких пор обращение на языке государства стало проявлением национализма?
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