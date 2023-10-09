Отправлено: - 23:37

ACROS:

Да, ни о чём: - Ленин назвал бы это: "...буря в стакане..", то есть несуществующей и надуманной проблемой, явно высосанной из пальца Шириновскими, Никоновыми и прочими. Миллионы оставшихся здесь русскоязычных не страдают такой чепухой, как мифическая русофобия - они даже и не знают что это такое. Да, надо признать: - существует БЫТОВОЙ национализм- он присущ любой нации и в любой стране и это, я бы назвал - ЗДОРОВЫЙ национализм.

Kairat stayer: В части касающейся Казахской ССР, проект был подготовлен за два государственных языка, Тогда страной руководил Г. Колбин. М.Шаханов выступил против, соответственно ссылался на М.Горбачёва, но председательствующий озвучил, что на голосование ставим сначала два языка, затем за один. Проголосовали большинством голосов за первое предложение, только 27 человек были против. Но со слов М.Шаханова, он ещё раз вышел на трибуну и выразил своё несогласие, что это приведёт к вторым декабрьским событиям. После чего объявили повторное голосование, тогда за один государственный язык проголосовали большинство депутатов...

Цитата:Кайрат тут несколько раз упоминал об одном случае:Цитата:Вторые декабрьские события - это, по вашему, Шаханов высосал из пальца?