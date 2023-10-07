Отправлено: - 11:21

maxsaf:

сразу на меня обижаться начинают

[Исправлено: Gljuk, 09.10.2023 - 11:54]

Цитата:Вы тоже С.С, но не наш С.С - вот и всё отличие.А, так ничего канадского или заморского лоска в вас нет - обыкновенный парень с Затоболовки, почему то брызжущий желчью на свою родину.