Отправлено: - 17:43

abaika95:

это ты про американских инженеров которые в 30ые

abaika95:

все что строилось в ссср построено не русскими а всеми народами и все народы за него воевали р

Цитата:Знакомая песня!Цитата:Напомнить тебе речь Сталина о роли русского народа в Победе ВОВ?Спорить с абайками бесполезно: море слов, игнорирование фактов, спекуляция на самоуважении нацменов, умение вертеться "на сковородке"